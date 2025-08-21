Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Ολυμπιακός: Στην προετοιμασία ο Κουμάντζε

Newsroom
Ολυμπιακός: Ο Καλίφα Κουμάντζε θα συμπεριληφθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν ενώ υπάρχει προοπτική να τον κρατήσει στο ρόστερ!

Τον γνώριμο από τη θητεία του στην Euroleague με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου θα έχει στην διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τον Καλίφα Κουμάντζε, ο οποίος θα βρεθεί στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» μετά τις απουσίες που θα έχει η ομάδα του Πειραιά λόγω των εθνικών ομάδων στο Eurobasket. Μάλιστα υπάρχει και η οψιόν να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός ενόψει της επόμενης σεζόν, κάτι που θα αποφασιστεί μετά το τέλος της προετοιμασίας και αφού προπονηθεί υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού.

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Όπως είναι γνωστό οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μόλις… έναν σέντερ διαθέσιμο στην προετοιμασία και πιο συγκεκριμένα τον Ντόντα Χολ καθώς οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο εκπροσωπούν Σερβία και Ελλάδα αντίστοιχα στο Eurobasket.

