Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

by Newsroom

Ο Ολυμπιακός έφτασε στη Γαλλία ενόψει του κρίσιμου Game 3 με τη Μονακό για τα play-offs της EuroLeague.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με «διπλό» κόντρα στους Γάλλους θα εξασφαλίσει την πέμπτη σερί πρόκρισή του σε Final-Four, καθώς έχει ήδη το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά, μετά τις νίκες που έκανε στο ΣΕΦ.

Μοναδικός απών από την αποστολή των «ερυθρολεύκων» ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την ομάδα, αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

Την ομάδα στη Γαλλία ακολούθησαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες για το τρίτο ματς με τους Μονεγάσκους.

Δείτε το βίντεο

🔥 Έφτασε στη Νικαια της Γαλλίας η αποστολή του Ολυμπιακού.

🇫🇷 Αποστολή στο Μονακό: Αχιλλέας Μαυροδόντης #olympiacosbc pic.twitter.com/SbxaBixyU9

— gazzetta.gr (@gazzetta_gr)

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Άγχος στις εξετάσεις: Πρακτικός οδηγός διαχείρισης για μαθητές και γονείς

Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων, πώς εκδηλώνεται και τι μπορούν να κάνουν έφηβοι και γονείς για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αδέρφια για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάζονται φωτογραφίες στο Instagram

Αστυνομικοί στο Λαύριο συνέλαβαν 17χρονη και 14χρονο, οι οποίοι φέρονται να επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών από το Instagram δημιουργώντας προσβλητικό υλικό, ενώ συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
TIPS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τότε πρέπει να πιείτε τον πρώτο σας καφέ

Η καθυστέρηση του πρώτου καφέ για 60-90 λεπτά βασίζεται σε μηχανισμούς όπως η αδενοσίνη και η πρωινή κορύφωση της κορτιζόλης, αλλά τα στοιχεία δεν δίνουν ένα απόλυτο «ιδανικό» timing για όλους.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται το νέο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη και κείμενα/σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ-Ρεάλ: Έτοιμος για πόλεμο ο Ιτούδης: «Παιχνίδι ζωής ή θανάτου το Game 3»

Ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Λέβι Ράντολφ έστειλαν μήνυμα αντίδρασης ενόψει του τρίτου αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι το κλειδί θα είναι η άμυνα και η εκτέλεση του πλάνου.

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

