Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός έφτασε στη Γαλλία ενόψει του κρίσιμου Game 3 με τη Μονακό για τα play-offs της EuroLeague.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με «διπλό» κόντρα στους Γάλλους θα εξασφαλίσει την πέμπτη σερί πρόκρισή του σε Final-Four, καθώς έχει ήδη το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά, μετά τις νίκες που έκανε στο ΣΕΦ.

Μοναδικός απών από την αποστολή των «ερυθρολεύκων» ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την ομάδα, αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

Την ομάδα στη Γαλλία ακολούθησαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες για το τρίτο ματς με τους Μονεγάσκους.

