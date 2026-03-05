Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2026
Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός Βεζένκοφ και Γουόκαπ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί, τελικά, ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Σάσα Βεζένκοφ ούτε τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς αμφότεροι δεν συμμετείχαν στη σημερινή προπόνηση και δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Τα προβλήματα, όμως, δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Μόρις, ο οποίος παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βεζένκοφ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και κάνει ατομικό πρόγραμμα από την Τρίτη, ενώ ο Γουόκαπ υπέστη μυϊκό σπασμό, που τον άφησε εκτός και της χθεσινής προπόνησης.

Το παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή στις 21:15.

