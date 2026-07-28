Ολυμπιακός: Κλείνει και Γκουστάβο Σα – Μεταγραφή 15 εκατ. ευρώ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά τις εξελίξεις στις υποθέσεις των Στεφάν Ορτέγκα και Γιασίν Τιτραουί, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον μια ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο.

Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος αποτελεί βασικό στόχο των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις και εμφανίζονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τον πορτογαλικό σύλλογο.

Κοντά στο deal με τη Φαμαλικάο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών, με στόχο να ολοκληρωθεί σύντομα η μεταγραφή.

Ο Γκουστάβο Σα αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος (8), ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε πιο δημιουργικό ρόλο ως επιτελικός χαφ (10), χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Μεγάλο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου

Ο νεαρός χαφ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της Πορτογαλίας και το όνομά του έχει απασχολήσει αρκετούς κορυφαίους συλλόγους της χώρας. Τον περασμένο μήνα αγωνίστηκε με την Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας, μετρώντας συνολικά 15 συμμετοχές με την Κ21.

Η χρηματιστηριακή αξία του εκτιμάται περίπου στα 25 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή με ποσό που φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.