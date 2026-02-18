Ολυμπιακός: Καλές οι εξετάσεις Τζόουνς-Δεν παίζει στον ημιτελικό

Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έβγαλε το πρωί της Τετάρτης ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τις ενοχλήσεις που παρουσίασε στο γόνατο στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό της Πέμπτης απέναντι στο Μαρούσι (17:00), με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του στην εξάδα ξένων. Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου, η κατάσταση του Τζόουνς θα επανεκτιμηθεί.