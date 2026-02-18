Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
13.5 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Καλές οι εξετάσεις Τζόουνς-Δεν παίζει στον ημιτελικό

Newsroom
by Newsroom Newsroom
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ/MEDIA DAY ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έβγαλε το πρωί της Τετάρτης ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τις ενοχλήσεις που παρουσίασε στο γόνατο στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό της Πέμπτης απέναντι στο Μαρούσι (17:00), με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του στην εξάδα ξένων. Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου, η κατάσταση του Τζόουνς θα επανεκτιμηθεί.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας – Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή

0
Βελτιωμένες θα είναι σήμερα, Πέμπτη (19/2) οι καιρικές συνθήκες...
MEDIA

Κύπελλο μπάσκετ: Πού θα δείτε τα ματς Μαρούσι–Ολυμπιακός και Ηρακλής–Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 

0
Η πρώτη μέρα των ημιτελικών του Allwyn Final 8...
LIFE & STYLE

Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε τις φήμες περί αρραβώνα με τον Φώτη Ιωαννίδη – Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

0
Ένα δημοσίευμα «άναψε φωτιές» σχετικά με την ερωτική ζωή...
LIFE & STYLE

Στάθης Σχίζας: Συγκλονίζει για τη μάχη του πατέρα του με την άνοια – «Μόνο εμένα αναγνωρίζει»

0
Για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταξίδεψε στο Ηράκλειο ο Χουάντσο – Σήμερα κρίνεται η συμμετοχή του με ΠΑΟΚ

0
Στο Ηράκλειο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group