Ολυμπιακός: Δεν προχωράει η μεταγραφή του Μανέ

Ολυμπιακός: Μία απρόσμενη εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του Μανέ

Όπως μετέφερε ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6, δεν προχωράει η συγκεκριμένη μεταγραφή και η εξήγηση που υπάρχει στο ρεπορτάζ είναι πως στον ενδελεχή ιατρικό έλεγχο που έκανε ο παίκτης, υπήρξε ένα εύρημα, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό φέρνει αναστολές στον Ολυμπιακό που δεν θέλει να δεσμευτεί με έναν παίκτη, με τον οποίο θα υπέγραφε πολυετές συμβόλαιο.

Η ουσία είναι ότι δεν γίνεται η μεταγραφή του Μανέ στον Ολυμπιακό.