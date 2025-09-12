Τουλάχιστον για 1 χλμ η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα στην Ολυμπία Οδό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο και να σκοτωθεί η ίδια και ακόμα ένα άτομο που επέβαινε στο άλλο όχημα. Το τροχαίο έγινε στο ύψος του Λαμπίριου στην Πάτρα λίγο πριν τις σήραγγες στην Παναγοπούλα.

Το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με την 70χρονη οδηγό Μ. Κ. κάτοικο Αιγίου να εγκλωβίζεται μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και να απανθρακώνεται.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Σύμφωνα με το flamis.gr, η 70χρονη οδηγός κινούνταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Μπήκε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα.

Ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Στη συνέχεια μάλλον έχασε τον προσανατολισμό της, έκανε αναστροφή και άρχισε να οδηγά προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πολλοί ήταν οι οδηγοί που προσπάθησαν να την ειδοποιήσουν αλλά η ίδια δεν αντελήφθη ποτέ ότι κινούνταν ανάποδα.