Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
26.6 C
Athens
ΟΛΜΕ: Πρόγραμμα στάσεων εργασίας από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

Για σχεδόν δύο μήνες, ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, πρόγραμμα στάσεων εργασίας και όπως αναφέρει το ΔΣ της ομοσπονδίας: «σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Επίσης το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε «την πραγματοποίηση ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο, 20/9 στις 11.00 π.μ. σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η έναρξη των ψηφοφοριών θα γίνει στις 20.00.

Οι ΓΣ των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15/9/25 έως την Παρασκευή 19/9/25, προκειμένου να γίνει προσπάθεια εισήγησης από το ΔΣ».

