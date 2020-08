Βυθίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία λόγω κορωνοϊού. Μεγαλύτερο το πλήγμα στην ΕΕ από τις ΗΠΑ

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας που ήδη καταγράφονται στις οικονομίες των χωρών της ΕΕ, γεγονός που καθιστά δυσοίωνες τις προβλέψεις για το μέλλον.

Με το πρωτοφανές τριμηνιαίο ποσοστό συρρίκνωσης του 12,1% έπληξε ο κορωνοϊός την οικονομία της ευρωζώνης στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στις 19 χώρες-μέλη έφτασε στο 15%, σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς η καραντίνα οδήγησε σε τεράστια ύφεση τις μεγαλύτερες οικονομίες της.

Η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, σημείωσε τριμηνιαία ύφεση-ρεκόρ 18,5% στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, η γαλλική οικονομία -δεύτερη σε μέγεθος πίσω από τη γερμανική- συρρικνώθηκε κατά 13,8%, ενώ η τρίτη σε μέγεθος ιταλική οικονομία μίκρυνε κατά 12,4%.

Η Γερμανία υπέστη πτώση κατά 10,1%, το μεγαλύτερο ποσοστό συρρίκνωσης από το 1970 που τηρούνται στοιχεία.

Η ύφεση στην ευρωζώνη είναι σαφώς σοβαρότερη από αυτή των ΗΠΑ, που ανήλθε σε 9,5% στο ίδιο τρίμηνο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του έτους.

«Πρόκειται για συρρίκνωση που θα έβλεπε κανείς σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο Χοσέ Ιγνάθιο Κόνδε Ρουίθ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης.

Η συνολική ύφεση στην Ισπανία φέτος μαζί με αυτή του α’ τριμήνου ανέρχεται στο 22%, κάτι που διαγράφει όλα τα κέρδη που με κόπο είχε σημειώσει η ισπανική οικονομία την τελευταία επταετία, μετά την οικονομική κρίση που είχε πλήξει κυρίως τον τραπεζικό της τομέα. Η ιδιαιτέρως μεγάλη ύφεση στη Ισπανία αποδίδεται στο εύρος και διάρκεια που είχε το lockdown στη χώρα της Ιβηρικής, σε συνδυασμό με την εξάρτησή της από τον τουρισμό.

Ακόμη χειρότερα στην Ιταλία, το ΑΕΠ έχασε 30 χρόνια προόδου, σύμφωνα με αναλυτές.

Πάντως η Eurostat τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά είναι προκαταρτικά και στις 14 Αυγούστου θα υπάρχουν πιο ολοκληρωμένα στοιχεία.

Οπως επισημαίνουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, με τους περιορισμούς πλέον να διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα, η ανάκαμψη προβλέπεται να είναι ανομοιογενής στις χώρες της ευρωζώνης, ενώ η επιστροφή της καταναλωτικής ζήτησης στα προ-κορωνοϊού επίπεδα αναμένεται να αργήσει. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ κάλεσε τους συμπατριώτες του να ξοδέψουν περισσότερο για να βοηθήσουν την οικονομία τους να συνέλθει.

Η Ρόοζι Κόουλθορπ, αναλύτρια στην εταιρία οικονομικών προβλέψεων Oxford Economics, δήλωσε πως το γ’ τρίμηνο θα φέρει σημαντική ανάκαμψη, «αλλά ούτε καν κοντά στο να εξισορροπήσει τις απώλειες.»

Πάντως η άνοδος του πληθωρισμού στο 0,4% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο ήταν μεγαλύτερη του αναμενομένου, δίνοντας χειροπιαστές ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη.

