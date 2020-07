Eurostat: H μεγαλύτερη ιστορικά πτώση στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α' τρίμηνο του 2020

Πτώση 3% σημείωσε η πραγματική κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν άρχισε η επιβολή από τις χώρες-μέλη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, έναντι μείωσης 0,4% στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Η μείωση αυτή είναι μάλιστα, η μεγαλύτερη από το 1999 που άρχισε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

