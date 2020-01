Eurogroup: Θετική εκτίμηση για την ελληνική οικονομία, από τον Κλάους Ρέγκλινγκ

Οι μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο κ.Σταϊκούρας στο περιθώριο της συνεδρίασης είχε διμερείς επαφές και ο ESM με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει πολύ παραγωγική τη συνάντηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.

Ο κ. Σταικούρας συναντήθηκε και με τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Πετρίδη ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε: «Χρήσιμη πρώτη συνάντηση με Έλληνα ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα. Συμφωνήσαμε σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας ιδιαίτερα για θέματα Eurogroup, Ecofin, κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος Κύπρου και Ελλάδος».

Discussions with European officials and my counterparts at the first #Eurogroup meeting of 2020 🇬🇷🇪🇺 pic.twitter.com/37FIxSzfJn

