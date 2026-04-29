Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
24.2 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι διαιτητές στους αγώνες Βαλένθια-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μονακό

Newsroom

Η αρμόδια επιτροπή της Euroleague ανακοίνωσε την διαιτητική «τριπλέτα», που θα διευθύνει την αυριανή (30/4, 21:45) εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, για τo Game 2 των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

    Πρόκειται για τους Σρετέν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία), Τόμισλαβ Χόρντοβ (Κροατία), οι οποίοι θα «σφυρίξουν» στον δεύτερο αγώνα της σειράς, που θα διεξαχθεί στην «Roig Arena».

    Παράλληλα, την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μονακό (30/4, 21:00) για την ίδια φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει στο ΣΕΦ, θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία), Λούκα Κάρντουμ (Κροατία). 

  Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πρόβαδισμα 1-0.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ με Ταβάρες – Χάνει τα πλέι οφ

0
Πλήγμα αποτελεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του...
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύωρη αναστολή τεσσάρων σταθμών στο μετρό την Πρωτομαγιά

0
Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται αύριο, Παρασκευή 1 Μαΐου, για...
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος σε παράνομη δομή ηλικιωμένων στους Αμπελόκηπους – Τέλος στις εικόνες ντροπής από τον Χαρδαλιά [βίντεο]

0
Περιφέρεια Αττικής: Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της...
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει πολύμηνο αποκλεισμό στο Ιράν

0
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες Τετάρτη στην προοπτική...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο

0
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του παραρτήματος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group