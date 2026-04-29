Οι διαιτητές στους αγώνες Βαλένθια-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μονακό

Η αρμόδια επιτροπή της Euroleague ανακοίνωσε την διαιτητική «τριπλέτα», που θα διευθύνει την αυριανή (30/4, 21:45) εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, για τo Game 2 των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόκειται για τους Σρετέν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία), Τόμισλαβ Χόρντοβ (Κροατία), οι οποίοι θα «σφυρίξουν» στον δεύτερο αγώνα της σειράς, που θα διεξαχθεί στην «Roig Arena».

Παράλληλα, την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μονακό (30/4, 21:00) για την ίδια φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει στο ΣΕΦ, θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία), Λούκα Κάρντουμ (Κροατία).

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πρόβαδισμα 1-0.