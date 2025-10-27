Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
«Όχι» στις εθνικές επετείους από παιδαγωγό – Ο Μπαλάσκας αντέδρασε με ποίημα και σημαίες

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Σταύρος Μπαλάσκας απήγγειλε το ποίημά του για την 28η Οκτωβρίου, μετά την τηλεοπτική του κόντρα με την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού που αμφισβήτησε τον εορτασμό των εθνικών επετείων σε μικρά παιδιά.

Μια δήλωση της Ασπασίας Σκουφίδη, ιδιοκτήτριας παιδικού σταθμού και ψυχοπαιδαγωγού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η κ. Σκουφίδη τόνισε: «Ήρθε η ώρα να πούμε όχι στις εθνικές επετείους στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο.

Στην Ελλάδα γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου αντί για τη λήξη του και την ειρήνη, ενώ βάζουμε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να απαγγέλουν ποιήματα και να κάνουν αναπαραστάσεις μαχών».

Η ίδια, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της, υπογράμμισε στον Γιώργο Λιάγκα: «Καταρχάς, να πω ότι είμαι ψυχοπαιδαγωγός, όχι καθηγήτρια. Εξειδικεύομαι στις ηλικίες 0-6, δηλαδή στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.

Δεν είμαι καθόλου κατά του εορτασμού των εθνικών επετείων. Αυτό που λέω είναι ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είναι κατάλληλος αναπτυξιακά».

Η κ. Σκουφίδη πρότεινε έναν πιο ήπιο και δημιουργικό τρόπο εορτασμού: «Είναι καλό να ακούσουμε τραγούδια, να τραγουδήσουμε μαζί με τα παιδιά, να μιλήσουμε για την ειρήνη και τις αξίες της.

Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε από τόσο μικρά να αναπαριστούν πολεμικές σκηνές».

Η έντονη αντίδραση του Μπαλάσκα
Η τοποθέτηση της Ασπασίας Σκουφίδη δεν έμεινε αναπάντητη. Στο ίδιο πλατό, ο Σταύρος Μπαλάσκας αντέδρασε έντονα, υπερασπιζόμενος τον παραδοσιακό τρόπο εορτασμού των εθνικών επετείων.

Με εμφανή συγκίνηση, ανέφερε: «Η Ελλάδα μου η ωραία έχει όμορφη σημαία. Τσολιαδάκι 3,5 χρονών, εγώ το απήγγειλα και το θυμάμαι ακόμα. Τι λέτε;»

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προσωπικά στην ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού, ρωτώντας αν ο χώρος της είναι στολισμένος με ελληνικές σημαίες και αν τιμάται όπως πρέπει η εθνική μνήμη.

Η παρέμβασή του προκάλεσε έντονη συζήτηση στο πλατό, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι οι παραδόσεις πρέπει να διατηρούνται αναλλοίωτες και σε εκείνους που πιστεύουν ότι χρειάζεται μια πιο σύγχρονη, παιδαγωγικά προσαρμοσμένη προσέγγιση για τις μικρές ηλικίες.

