ΟΑΚΑ: Σε πλήρη και αδιάκοπη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης μετά το 2004

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και ανάπλασης, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων με στόχο τη συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής του συγκροτήματος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη αποκατάσταση των πλακοστρώσεων στους κοινόχρηστους χώρους, με αποξήλωση των φθαρμένων υλικών και τοποθέτηση νέων πλακών, εξασφαλίζοντας ασφαλή και άνετη πρόσβαση για το κοινό.

Παράλληλα, υλοποιείται εκτεταμένη ανάπλαση πρασίνου με διαμόρφωση του εδάφους και νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, συμβάλλοντας τόσο στην αισθητική αναβάθμιση όσο και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χώρου.

Σημαντικό μέρος του έργου αποτελούν επίσης οι μονώσεις στα pavilion, με στεγανωτικές παρεμβάσεις στις στέγες των κτιρίων για την οριστική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας και την προστασία των υποδομών.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται καθαρισμός των υδάτινων στοιχείων, όπως οι τεχνητές λίμνες και τα συντριβάνια, με στόχο τη διατήρηση της καθαρότητας του νερού και της αισθητικής αρμονίας του περιβάλλοντος χώρου.

Επιπλέον, εξελίσσονται εργασίες εκσυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και του φωτισμού, μέσω αντικατάστασης καλωδιώσεων και φωτιστικών σωμάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση του συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με εργασίες περίφραξης και ειδικές κατασκευές, που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της περίφραξης του ΟΑΚΑ καθώς και εξειδικευμένες θεμελιώσεις για νέους τοίχους αναρρίχησης.

Τα συνεργεία εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση, ορθή και ποιοτική παράδοση του έργου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα προγράμματα εργασιών που υλοποιούνται στο ΟΑΚΑ, και για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 πραγματοποιείται μια τόσο εκτεταμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή αναβάθμισης για το Ολυμπιακό Συγκρότημα του ΟΑΚΑ».