O Ζίβκοβιτς σημείωσε το 8ο γκολ με Ολυμπιακό και έπιασε κορυφή

Στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκεται πλέον ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς χάρη στο γκολ που σημείωσε χθες απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Αυτό ήταν το όγδοο του γκολ απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στις αναμετρήσεις των ομάδων και στις δύο έδρες. Με αυτό το γκολ ξεπέρασε τον Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και τον Γιώργο Σκαρτάδο, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα στα παιχνίδια τους με τον Ολυμπιακό.

Τα πέντε από τα γκολ του είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις και τα τρία σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν φιλοξενούμενος. Τα περισσότερα τέρματα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο οποίος μετρά έξι τέρματα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και ένα σε εκτός έδρας. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 21 αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό σε αγώνες πρωταθλήματος, με τους δέκα να είναι για την κανονική διάρκεια και τους έντεκα πλέον για τη διαδικασία των Playoffs. Στις τέσσερις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος δεν έχει σκοράρει.