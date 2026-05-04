Δευτέρα, 4 Μαΐου, 2026
19.6 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ζίβκοβιτς σημείωσε το 8ο γκολ με Ολυμπιακό και έπιασε κορυφή

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκεται πλέον ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς χάρη στο γκολ που σημείωσε χθες απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Αυτό ήταν το όγδοο του γκολ απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στις αναμετρήσεις των ομάδων και στις δύο έδρες. Με αυτό το γκολ ξεπέρασε τον Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και τον Γιώργο Σκαρτάδο, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα στα παιχνίδια τους με τον Ολυμπιακό.

Τα πέντε από τα γκολ του είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις και τα τρία σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν φιλοξενούμενος. Τα περισσότερα τέρματα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο οποίος μετρά έξι τέρματα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και ένα σε εκτός έδρας. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 21 αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό σε αγώνες πρωταθλήματος, με τους δέκα να είναι για την κανονική διάρκεια και τους έντεκα πλέον για τη διαδικασία των Playoffs. Στις τέσσερις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος δεν έχει σκοράρει.

Ροή Ειδήσεων

ΕΘΝΙΚΑ

Προχωρά η απόκτηση των φρεγατών FREMM – Αναβαθμίζεται το Πολεμικό Ναυτικό

0
Την πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στην απόκτηση νέων φρεγατών από...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μονακό-Ολυμπιακός: Απανωτά σοκ στους Γάλλους – Χωρίς Ντιαλό και Τάις

0
Τα προβλήματα για τη Μονακό ενόψει του Game 3...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης σε Προανακριτική – Δεν υπάρχουν στοιχεία για Λιβανό και Αραμπατζή

0
Ο Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε την αρνητική απάντηση της Νέας...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγκαλιά με τον τίτλο η ΑΕΚ – 4ος ο Παναθηναϊκός

0
Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών απ’ το 17’ (αποβολή...
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν μελετά την αμερικανική αντιπρόταση και δηλώνει έτοιμο να «ανταποκριθεί στις απειλές των ΗΠΑ» στο Ορμούζ

0
Σε μια επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στα...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group