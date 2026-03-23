Ο Τραμπ «παγώνει» τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν για πέντε ημέρες

Το «πάγωμα» των επιθέσεων εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν για διάστημα πέντε ημερών ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (23/03).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, ΗΠΑ και Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες», γι’ αυτό και ελήφθη η απόφαση για την αναστολή των επιθέσεων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν διεξήγαγαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Με βάση το πνεύμα και τον τόνο αυτών των ενδελεχών, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’όλη την εβδομάδα, διέταξα το υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιεσδήποτε και όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίων των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και της ενεργειακής υποδομής για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στην ανάρτησή του, που είναι εξολοκλήρου γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγο πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη. Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε απειλήσει να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο», αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει ως τη νύχτα της Δευτέρας (23/03) προς Τρίτη (24/03) τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Με απειλές για ναρκοθέτηση του Κόλπου είχε απαντήσει το Ιράν

Στενά του Ορμούζ

Μια επίθεση στις νότιες ακτές και τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον Κόλπο να διακοπεί με την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών, δήλωσε το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη χώρα, προκειμένου να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ για όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

«Η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο … να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων ναρκών που επιπλέουν και που μπορεί να ποντιστούν από την ακτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα … Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών».

Το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Χορμούζ σε συντονισμό με το Ιράν.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει πως το Ιράν θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που προμηθεύουν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη. Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί την απειλή πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε κράτη της περιφέρειας, απολύτως κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στα κράτη του Κόλπου.

«Ο ψεύτης (…) πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξηγώντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» συστήματα ηλεκτροδότησης.

Ήδη τα Στενά του Ορμούζ είναι σχεδόν κλειστά από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή – η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Πολύ μικρός αριθμός φορτηγών και πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων το διασχίζει πλέον.

Σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν διεξάγει πλήγματα αντιποίνων εναντίον υποδομών, ιδίως ενεργειακών, σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, κι εναντίον πλοίων κινούμενων στον Κόλπο, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στα Στενά.

Με την προσδοκία πως θα φρέναρε την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή (20/03) πως θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται από πλοία. Όμως η Τεχεράνη αντέτεινε πως δεν έχει κανένα πλεόνασμα αργού που βρίσκεται στη θάλασσα.