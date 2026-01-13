Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις στο Ιράν – Στο τραπέζι πυραυλικές επιθέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν. Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για πιθανή αμερικανική επέμβαση.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρουσίασαν επίσης κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές εκστρατείες, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/01) την επιβολή δασμού 25% σε προϊόντα από χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 600 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε τρεις εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Το Ιράν, που ήδη υπόκειται σε αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις, αντιμετωπίζει κατάρρευση του νομίσματος και πληθωρισμό που έχει ωθήσει τις τιμές των τροφίμων έως και 70% υψηλότερα. Τα τρόφιμα αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών του Ιράν και περαιτέρω περιορισμοί, που προκαλούνται από τους δασμούς, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την έλλειψη και το κόστος.

Ο Λευκός Οίκος δεν μοιράστηκε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, ακολουθούμενη από το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και την Ινδία.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη, καθώς η ιρανική κυβέρνηση εντείνει την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει «έτοιμη για πόλεμο».

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Λευκό Οίκο την Τρίτη (13/01) για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός του εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση που σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον είχαν καλέσει «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από μια συνάντηση».

Η απογοήτευση για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την κακή διαχείριση της οικονομίας έχει εξελιχθεί σε κρίση νομιμότητας για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τη Δευτέρα (12/01), η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος είχε επίσης επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση ιδιωτικά».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας με το CBS, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ στο Ιράν θα περιλαμβάνει πιθανώς αεροπορική δύναμη, αλλά ότι εξετάζονται επίσης επιλογές για την αποδιοργάνωση των ιρανικών δομών διοίκησης και επικοινωνιών.

Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να έχουν ένα σχέδιο αναχώρησης που δεν απαιτεί τη βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εξαπάτηση» και για το ότι βασίζονται σε «προδότες μισθοφόρους», ενώ επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα (12/01).

Είπε ότι «ο ιρανικός λαός είναι ισχυρός, έχει συνείδηση και γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρών σε κάθε σκηνή».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε διάφορες πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το BBC Persian είδε μηνύματα κειμένου που καλούσαν τους πολίτες της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, προειδοποιώντας τους παράλληλα να μην λάβουν μέρος σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει «συντομότερα» για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι η σημερινή ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά».

Περιέγραψε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτό που λέει και λέει αυτό που εννοεί» και που «ξέρει τι διακυβεύεται».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να πάρει μια απόφαση αρκετά σύντομα», δήλωσε ο Παχλαβί.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, μεταξύ των οποίων εννέα άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Πηγές εντός του Ιράν έχουν δηλώσει στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.