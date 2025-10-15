Τους λόγους πίσω από τη δήλωσή του ότι «μισεί» τη Μαρίνα Σάττι εξήγησε ο Τάσος Ξιαρχό με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο χορογράφος και χορευτής κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη Μαρίνα Σάττι. Ωστόσο, αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και αποχώρησε από το σημείο λέγοντας πως τη μισεί.

Η δήλωσή του προκάλεσε αντιδράσεις στους θαυμαστές της τραγουδίστριας που έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στα social media, κάνοντας λόγο για ζήλια. Πολλοί μάλιστα, θεώρησαν ότι ο λόγος ήταν το γεγονός ότι η Μαρίνα Σάττι δεν είχε συνεργαστεί μαζί του για τη Eurovision. Ωστόσο, ο ίδιος σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ξεκαθάρισε την κατάσταση, δίνοντας τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο βιντεοκλίπ του επιτυχημένου της τραγουδιού «Μάντισσα».

Ωστόσο, ο Τάσος Ξιαρχό σύμφωνα με όσα λέει, δεν έλαβε ποτέ την αμοιβή του, με την τραγουδίστρια να τον παραπέμπει τότε, στη μάνατζέρ της, η οποία στην πραγματικότητα … δεν υπήρχε. Η Μαρίνα Σάττι έχει παραδεχτεί στο παρελθόν, πως όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική, η ίδια προσποιούνταν τη μάνατζέρ της προκειμένου να δείχνει επαγγελματισμό και να κλείνει τις δουλειές της.

Ως αποτέλεσμα, ο Τάσος Ξιαρχό μιλούσε με την υποτιθέμενη συνεργάτιδα της τραγουδίστριας, η οποία με τη σειρά της του έλεγε πως δεν υπήρχε το budget για να καλυφθεί η αμοιβή του. Εκνευρισμένος ο χορογράφος απευθύνθηκε στους θαυμαστές της Μαρίνας Σάττι, προτρέποντάς τους να «αγαπούν πιο τίμιους ανθρώπους».

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Ξιαρχό ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Τα comments από κάτω γράφουν ότι δεν με πήρε στη Eurovision και γι’ αυτό δεν τη θέλω. Χορογράφησα το πρώτο της βίντεοκλιπ, το πιο επιτυχημένο, τη Μάντισσα. Το χορογράφησα και δεν με πλήρωσε ποτέ. ΤΟ καταλαβαίνετε ποτέ; Η ζήλια είναι άλλο πράγμα από την αδικία ηλίθιοι. Οπότε, όταν γράφετε comments, μη γράφετε μαλ**** ηλίθιοι. Ντάξει; Γιατί θέλω να σας πω και το εξής, η καριέρα ενός ανθρώπους ξεκινάει και τελειώνει όταν αρχίζει να κάνει αδικίες. Οι αδικίες μερικών ανθρώπων δεν σταματούν ποτέ. Και μάλιστα η ίδια η Μαρίνα Σάττι είχε πει κάποτε “εγώ τότε που έκανα τη Μάντισσα, δεν είχα μάνατζερ και έπαιζα τη μάνατζερ και έκανα ότι είμαι μια άλλη”. Εγώ τότε λοιπόν, έστελνα στη μάνατζέρ της μήνυμα. Έστελνα στη Μαρίνα βασικά και μου έδινε ένα άλλο νούμερο να μιλήσω με τη μάνατζερ της, η οποία τελικά ήταν η Μαρίνα και μου έλεγε “δεν υπάρχουν τα λεφτά”. Οπότε, όλοι εδώ πέρα οι έξυπνοι, να καταλάβετε ότι άλλο η ζήλια και άλλο το να νιώθω ηλίθιος ότι μίλαγα με έναν άνθρωπο και το έπαιζε διπλό ταμπλό. Οπότε, ξυπνήστε παραπούλια της ηλιθιότητας που φωνάζετε από κάτω “Μαρίνα σ’ αγαπάμε” και να αγαπάτε κάποιον που είναι τίμιος».

