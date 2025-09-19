Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από «Το Πρωινό», μόλις πέντε ημέρες μετά την ένταξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας τον καλωσόρισε στο πλατό, τον ευχαρίστησε για τη σύντομη συνεργασία και αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, επικαλούμενος προβλήματα με το ωράριο και τον ύπνο του.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί θα γράψουν “τέρατα” τώρα. Ούτε ανθρώπους “τρώμε”, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα. Θα σταματήσει από αυτή την εκπομπή ο Ποσειδώνας», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε ότι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει παραιτηθεί δύο φορές για τον ίδιο λόγο.

