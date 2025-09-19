Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο Πορτοσάλτε αδειάζει την κυβέρνηση για Τέμπη: «Να γίνει εκταφή των παιδιών της Καρυστιανού και Ρούτσι»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μεγάλες πολιτικές και όχι μόνο διαστάσεις, παίρνει η άρνηση της πολιτείας να γίνει εκταφή των παιδιών της Μαρίας Καρυστιανού και του Πάνου Ρούτσι, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, με τον Άρη Πορτοσάλτε να αναγκάζεται και αυτός να αδειάσει την κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ τάχθηκε με τη γραμμή του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως σε ανθρώπινο επίπεδο πρέπει να γίνει εκταφή των δυο παιδιών ώστε να μην έχουμε συμβάντα σαν και αυτό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και να απαντηθούν όλα όσα έχουν μέσα τους οι γονείς.

Βέβαια μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο Άρης Πορτοσάλτε είπε πως το να το εκμεταλλεύεται κάποιος πολιτικά αυτό είναι τυμβωρυχία.

Η κριτική Σαμαρά στην κυβέρνηση
Θυμίζουμε πως οΑντώνης Σαμαράς είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη μη εκταφή των δυο παιδιών, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους»

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς
«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.

