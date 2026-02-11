Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Ο Πειραιάς αλλάζει – Μώραλης και ιδιώτης μεταμορφώνουν όλο το δίκτυο στάσεων

Newsroom
Newsroom

Δήμος ΠειραιάΑισθητή αλλαγή διαμορφώνεται στην εικόνα του δημόσιου χώρου στον Πειραιά όπου οι στάσεις λεωφορείων αποκτούν νέα σύγχρονα στέγαστρα. Πρόκειται για παρέμβαση που υλοποιείται με πρωτουβουλία του Δήμου Πειραιά και χρηματοδότηση από ιδιώτη.

Οι νέες κατασκευές αντικαθιστούν παλιές ή ελλειπείς υποδομές στις στάσεις, προσφέροντας προστασία από τις καιρικές συνθήκες, καλύτερη οργάνωση του χώρου και αισθητική αναβάθμιση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όταν στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ιδιωτική χρηματοδότηση επιτρέπει την υλοποίηση έργων με άμεσο κοινωνικό όφελος, χωρίς επιβάρυνση των δημοτικών πόρων.

Δήμος Πειραιά: Ένα νέο πρόσωπο για την πόλη

Όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία από κεντρικό σημείο της πόλης, τα νέα στέγαστρα αλλάζουν την εικόνα των στάσεων και ενισχύουν τη συνολική αισθητική του Πειραιά, μια πόλη με έντονη κινητικότητα και αυξημένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον πολίτη, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την εικόνα της πόλης.

