Ο Παναθηναϊκός ψάχνει στο Πακς ένα σκορ πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον απ’ το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) κι επίσημα στη νέα αγωνιστική σεζόν, αντιμετωπίζοντας στο χωρητικότητας μόλις 6.150 θεατών «Fehérvári úti stadion» της πόλης Πακς, την Πάκσι στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Και βεβαίως στόχος του «τριφυλλιού» δεν μπορεί να είναι άλλος απ’ το να κάνει απ’ την πρώτη κιόλας αναμέτρηση το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση, φτάνοντας σε ένα σκορ που θα του δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30/3, 21:30) στο ΟΑΚΑ. Και θέλοντας σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει τη νέα εποχή του, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο…

Η ομάδα του Δανού τεχνικού ολοκλήρωσε το πρωί της Τετάρτης (22/7) την προετοιμασία της στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Νίστρουπ να δουλεύει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του πριν από την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Ουγγαρίας να ολοκληρώνεται χωρίς απρόοπτα.

Σε ότι αφορά την ενδεκάδα ο 38χρονος τεχνικός δείχνει να έχει καταλήξει στα 9/11 του βασικού σχήματος. Προβάδισμα για να ξεκινήσουν έχουν οι Ινιάκι Πένια στο τέρμα, με τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Γιώργο Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Στέφαν ντε Φράι και Αχμέντ Τουμπά ή Γιώργο Κάτρη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα πάρουν θέση οι Ετιέν Καμαρά και Άνταμ Τσέριν, ενώ ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς θα ξεκινήσει στο «10» με τον Σαντίνο Αντίνο αριστερό εξτρέμ. Δεξιά φαβορί δείχνει να είναι ο Ανάς Ζαρουρί, ωστόσο, τη θέση διεκδικούν με αξιώσεις και οι Βισέντε Ταμπόρδα και Παύλος Παντελίδης.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 23 παίκτες, οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Βίκτορ Κρίστιανσεν και Γιώργος Κυριόπουλος, καθώς κρίθηκαν ανέτοιμοι αγωνιστικά, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ούτε ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος σε αυτή τη φάση φαίνεται να βρίσκεται εκτός του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας.