Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
13.4 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Οργανισμός Major Cities of Europe ανανεώνει την ταυτότητά του – Μετονομάζεται σε MCE Community

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Major Cities of Europe (MCE) προχώρησε σε μια στρατηγική ανανέωση της ταυτότητάς του, μετονομαζόμενος σε MCE Community – Cities and Regions for Innovation, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη συνεργασία πόλεων και περιφερειών σε όλη την Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη διεύρυνση της αποστολής του οργανισμού, από ένα δίκτυο τεχνογνωσίας για μεγάλες πόλεις, σε μια ανοιχτή κοινότητα συνεργασίας πόλεων και περιφερειών, με έμφαση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα επωνυμία MCE Community – Cities and Regions for Innovation εκφράζει τον μετασχηματισμό του οργανισμού από ένα δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε μια δυναμική ευρωπαϊκή κοινότητα συνεργασίας, με κοινό όραμα τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και καινοτόμων πόλεων και περιφερειών.

Το rebranding ανέλαβε και ολοκλήρωσε Η Alpha Marketing σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του MCE, υλοποιώντας όλη τη διαδικασία, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση των αξιών του οργανισμού, μέχρι τον σχεδιασμό της νέας οπτικής ταυτότητας, του λογοτύπου, των brand guidelines και του επικοινωνιακού πλάνου για την προώθηση της νέας εποχής της MCE Community.

Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε σε διάστημα ενός έτους, με ενεργή συμμετοχή των μελών του οργανισμού και διαβούλευση με πόλεις και περιφέρειες από όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι η νέα ταυτότητα αντικατοπτρίζει συλλογικά το όραμα και τις αξίες της κοινότητας.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευση της Alpha Marketing στον τομέα του branding και της στρατηγικής επικοινωνίας διεθνών οργανισμών.

Ροή Ειδήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Την Πέμπτη (29/1) το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών ασθενών στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

0
ΠΑΟΚ: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή...
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι – Τι αναφέρει επίσημη έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

0
Δύο μέλη της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πυροβόλησαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που με σπινθήρα οδήγησε στην έκρηξη – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής [Βίντεο]

0
Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα,...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ξέσπασε ο Παπαχρήστου για την αήθη επίθεση της Κάκκαβα – «Θα υπηρετώ με σθένος τον δήμο που αγαπώ»

0
Δήμος Σαρωνικού: Μία άνευ προηγουμένη αήθη επίθεση δέχτηκε, κατά...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ-ΚΕΔΕ: Ενός λεπτού σιγή για τα 7 θύματα του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία

0
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αλληλεγγύης συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group