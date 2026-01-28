Ο Οργανισμός Major Cities of Europe ανανεώνει την ταυτότητά του – Μετονομάζεται σε MCE Community

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Major Cities of Europe (MCE) προχώρησε σε μια στρατηγική ανανέωση της ταυτότητάς του, μετονομαζόμενος σε MCE Community – Cities and Regions for Innovation, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη συνεργασία πόλεων και περιφερειών σε όλη την Ευρώπη.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη διεύρυνση της αποστολής του οργανισμού, από ένα δίκτυο τεχνογνωσίας για μεγάλες πόλεις, σε μια ανοιχτή κοινότητα συνεργασίας πόλεων και περιφερειών, με έμφαση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα επωνυμία MCE Community – Cities and Regions for Innovation εκφράζει τον μετασχηματισμό του οργανισμού από ένα δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε μια δυναμική ευρωπαϊκή κοινότητα συνεργασίας, με κοινό όραμα τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και καινοτόμων πόλεων και περιφερειών.

Το rebranding ανέλαβε και ολοκλήρωσε Η Alpha Marketing σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του MCE, υλοποιώντας όλη τη διαδικασία, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση των αξιών του οργανισμού, μέχρι τον σχεδιασμό της νέας οπτικής ταυτότητας, του λογοτύπου, των brand guidelines και του επικοινωνιακού πλάνου για την προώθηση της νέας εποχής της MCE Community.

Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε σε διάστημα ενός έτους, με ενεργή συμμετοχή των μελών του οργανισμού και διαβούλευση με πόλεις και περιφέρειες από όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι η νέα ταυτότητα αντικατοπτρίζει συλλογικά το όραμα και τις αξίες της κοινότητας.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευση της Alpha Marketing στον τομέα του branding και της στρατηγικής επικοινωνίας διεθνών οργανισμών.