Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
18.1 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με την Μπαρτσελόνα – Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Ολυμπιακός έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με την Μπαρτσελόνα: Με προορισμό τη Βαρκελώνη, αναχωρεί σήμερα το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό σπουδαίο αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να αντιμετωπίσει τους άσους του Χάνσι Φλικ, ο Βάσκος ετοιμάζεται για αλλαγές, σε σχέση με τον αγώνα στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Τζολάκης, ο οποίος μπροστά του θα έχει τον Κοστίνια, τον Ρέτσο, τον Πιρόλα που ξεκουράστηκε και τον Ορτέγα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Γκαρθία, δίπλα στον Έσε, ενώ στα πλάγια θα είναι ο Ποντένσε με τον Ζέλσον και ο Τσικίνιο θα είναι στον γνωστό του ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Υπάρχει, όμως, ένα ενδεχόμενο να γίνει η έκπληξη με τον Σιπιόνι και να μείνει εκτός ο Ζέλσον.

Όσον αφορά τους Καταλανούς, σίγουρα θα απουσιάσουν οι Ραφίνια, Λεβαντόφσκι και Γκάβι.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε ο Δακτύλιος μετά το αλαλούμ της περασμένης εβδομάδας

0
Δακτύλιος: Σε «παζλ» για δυνατούς λύτες φαίνεται πως είχε...
LIFE & STYLE

The Voice: Άφωνη η Έλενα Παπαρίζου με διαγωνιζόμενο που της «ζήτησε τα ρέστα» επειδή δεν γύρισε την καρέκλα της

0
The Voice: Ένα αναπάντεχο σκηνικό σημειώθηκε στο χθεσινό επεισόδιο...
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην κλοπή του αιώνα – Πληροφοριοδότη μέσα από το μουσείο βλέπουν οι αρχές

0
Λούβρο: Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό...
LIFE & STYLE

Πετρογιάννη: Επέστρεψε στο Πρωινό μετά τον θάνατο του μπαμπά της – «Του είπα όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι»

0
H Φωτεινή Πετρογιάννη επέστρεψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 λίγες...
LIFE & STYLE

Λευτέρης Σουλτάτος: Το τρυφερό μήνυμα στη Βάσω Λασκαράκη για τα γενέθλιά της – «Έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια»

0
Μια άκρως συγκινητική αφιέρωση επέλεξε να κάνει ο Λευτέρης...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group