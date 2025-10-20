Ο Ολυμπιακός έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με την Μπαρτσελόνα: Με προορισμό τη Βαρκελώνη, αναχωρεί σήμερα το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό σπουδαίο αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να αντιμετωπίσει τους άσους του Χάνσι Φλικ, ο Βάσκος ετοιμάζεται για αλλαγές, σε σχέση με τον αγώνα στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Τζολάκης, ο οποίος μπροστά του θα έχει τον Κοστίνια, τον Ρέτσο, τον Πιρόλα που ξεκουράστηκε και τον Ορτέγα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Γκαρθία, δίπλα στον Έσε, ενώ στα πλάγια θα είναι ο Ποντένσε με τον Ζέλσον και ο Τσικίνιο θα είναι στον γνωστό του ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Υπάρχει, όμως, ένα ενδεχόμενο να γίνει η έκπληξη με τον Σιπιόνι και να μείνει εκτός ο Ζέλσον.

Όσον αφορά τους Καταλανούς, σίγουρα θα απουσιάσουν οι Ραφίνια, Λεβαντόφσκι και Γκάβι.