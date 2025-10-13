Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Ο Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Είμαι χαρούμενος και είναι κάτι που θα το ήθελε και το αδικοχαμένο παιδάκι μου»

Για τον γάμο του που τελέστηκε δύο χρόνια μετά τον αποσδόκητο χαμό του γιου του αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως ο Οδυσσέας Σταμούλης και περιέγραψε τα συναισθήματά του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο TLIFE και στην Άννα Κοντογιάννη, αναφέροντας ότι είναι μαζί με τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Κονταρίνη, εδώ και 10 χρόνια και ότι η πρόταση γάμου έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν είχε καταφέρει να τελεστεί λόγω συνθηκών. Μάλιστα, ο Οδυσσέας Σταμούλης επεσήμανε ότι είναι χαρούμενος με τον γάμο που, που θα τον ήθελε και το παιδάκι που έχασε.

«Κάναμε πολιτικό γάμο την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Η πρόταση είχε γίνει νωρίτερα, είμαστε μαζί κοντά στα δέκα χρόνια! Ήταν να γίνει νωρίτερα ο γάμος, αλλά μας προλάβανε άλλα γεγονότα. Τώρα ήταν η ώρα να γίνει. Είμαι χαρούμενος και είναι κάτι που θα το ήθελε και το αδικοχαμένο παιδάκι μου. Στο πλευρό μου ήταν ο αδελφός μου και ελάχιστα πρόσωπα», δήλωσε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην παρουσία του – επίσης ηθοποιού – αδελφού του στον γάμο του, του Ισίδωρου Σταμούλη, τονίζοντας: Είμαστε δύο αδέλφια που είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και άλλωστε η γυναίκα μου με τον αδελφό μου είναι οι κοντινοί μου άνθρωποι που περάσαμε μαζί όλα τα δύσκολα αυτά τα τελευταία χρόνια».

Σημειώνεται ότι ο γιος του πνίγηκε πριν από δύο χρόνια στους Φούρνους της Ικαρίας.

