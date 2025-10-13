Για τον γάμο του που τελέστηκε δύο χρόνια μετά τον αποσδόκητο χαμό του γιου του αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως ο Οδυσσέας Σταμούλης και περιέγραψε τα συναισθήματά του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο TLIFE και στην Άννα Κοντογιάννη, αναφέροντας ότι είναι μαζί με τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Κονταρίνη, εδώ και 10 χρόνια και ότι η πρόταση γάμου έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν είχε καταφέρει να τελεστεί λόγω συνθηκών. Μάλιστα, ο Οδυσσέας Σταμούλης επεσήμανε ότι είναι χαρούμενος με τον γάμο που, που θα τον ήθελε και το παιδάκι που έχασε.

«Κάναμε πολιτικό γάμο την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Η πρόταση είχε γίνει νωρίτερα, είμαστε μαζί κοντά στα δέκα χρόνια! Ήταν να γίνει νωρίτερα ο γάμος, αλλά μας προλάβανε άλλα γεγονότα. Τώρα ήταν η ώρα να γίνει. Είμαι χαρούμενος και είναι κάτι που θα το ήθελε και το αδικοχαμένο παιδάκι μου. Στο πλευρό μου ήταν ο αδελφός μου και ελάχιστα πρόσωπα», δήλωσε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην παρουσία του – επίσης ηθοποιού – αδελφού του στον γάμο του, του Ισίδωρου Σταμούλη, τονίζοντας: Είμαστε δύο αδέλφια που είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και άλλωστε η γυναίκα μου με τον αδελφό μου είναι οι κοντινοί μου άνθρωποι που περάσαμε μαζί όλα τα δύσκολα αυτά τα τελευταία χρόνια».

Σημειώνεται ότι ο γιος του πνίγηκε πριν από δύο χρόνια στους Φούρνους της Ικαρίας.