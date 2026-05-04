Δευτέρα, 4 Μαΐου, 2026
19.6 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νεϊμάρ χαστούκισε τον 19χρονο γιο του Ρομπίνιο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σοβαρό επεισόδιο είχε ο Νεϊμάρ με τον 18χρονο γιο του Ρομπίνιο, τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Σάντος, παίζοντας στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Η εφημερίδα «O Globo» αποκάλυψε πως ο Βραζιλιάνος σταρ της ομάδας εκνευρίστηκε με τον νεαρό στην προχθεσινή προπόνηση και τον χαστούκισε! Μάλιστα ο «Νέι» ήταν εκτός εαυτού και ευτυχώς παρενέβησαν άλλοι παίκτες για τον ηρεμήσουν, πριν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Νεϊμάρ κλήθηκε σε απολογία από τη διοίκηση και αναμένεται να τιμωρηθεί με πρόστιμο. Να σημειωθεί πως ο πατέρας του νεαρού εξτρέμ, ο Ρομπίνιο, παραμένει σε φυλακή στη Βραζιλία, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών για ομαδικό βιασμό, καθώς το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο Σεπτέμβριο την έφεση για την αποφυλάκισή του. 

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, κρίθηκε ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής γυναίκας που γιόρταζε τα 23α γενέθλιά της σε κλαμπ στο Μιλάνο. Τα γεγονότα χρονολογούνται από το 2013, όταν ο Βραζιλιάνος έπαιζε στη Μίλαν. Καταδικάστηκε το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022.

Ροή Ειδήσεων

ΕΘΝΙΚΑ

Προχωρά η απόκτηση των φρεγατών FREMM – Αναβαθμίζεται το Πολεμικό Ναυτικό

0
Την πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στην απόκτηση νέων φρεγατών από...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μονακό-Ολυμπιακός: Απανωτά σοκ στους Γάλλους – Χωρίς Ντιαλό και Τάις

0
Τα προβλήματα για τη Μονακό ενόψει του Game 3...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης σε Προανακριτική – Δεν υπάρχουν στοιχεία για Λιβανό και Αραμπατζή

0
Ο Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε την αρνητική απάντηση της Νέας...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ζίβκοβιτς σημείωσε το 8ο γκολ με Ολυμπιακό και έπιασε κορυφή

0
Στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγκαλιά με τον τίτλο η ΑΕΚ – 4ος ο Παναθηναϊκός

0
Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών απ’ το 17’ (αποβολή...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group