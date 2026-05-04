Ο Νεϊμάρ χαστούκισε τον 19χρονο γιο του Ρομπίνιο

Σοβαρό επεισόδιο είχε ο Νεϊμάρ με τον 18χρονο γιο του Ρομπίνιο, τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Σάντος, παίζοντας στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Η εφημερίδα «O Globo» αποκάλυψε πως ο Βραζιλιάνος σταρ της ομάδας εκνευρίστηκε με τον νεαρό στην προχθεσινή προπόνηση και τον χαστούκισε! Μάλιστα ο «Νέι» ήταν εκτός εαυτού και ευτυχώς παρενέβησαν άλλοι παίκτες για τον ηρεμήσουν, πριν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Νεϊμάρ κλήθηκε σε απολογία από τη διοίκηση και αναμένεται να τιμωρηθεί με πρόστιμο. Να σημειωθεί πως ο πατέρας του νεαρού εξτρέμ, ο Ρομπίνιο, παραμένει σε φυλακή στη Βραζιλία, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών για ομαδικό βιασμό, καθώς το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο Σεπτέμβριο την έφεση για την αποφυλάκισή του.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, κρίθηκε ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής γυναίκας που γιόρταζε τα 23α γενέθλιά της σε κλαμπ στο Μιλάνο. Τα γεγονότα χρονολογούνται από το 2013, όταν ο Βραζιλιάνος έπαιζε στη Μίλαν. Καταδικάστηκε το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022.