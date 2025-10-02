Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τον γάμο του με μοντέλο από τη Νορβηγία: «Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ»

Newsroom
Newsroom

Άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο του με ένα μοντέλο από τη Νορβηγία αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής μίλησε για την προσωπική τους ζωή και τον έρωτα που έζησαν, ενώ τόνισε πόσο πολύ τον άγγιξε συναισθηματικά. Ο σχεδιαστής είναι ο αποψινός καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και απόσπασμα από τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο Happy Day. Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε τη γνωριμία τους στο Λονδίνο, όταν εκείνος ήταν μόλις 22 ετών.

«Είχα παντρευτεί ένα μοντέλο, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γνωριστήκαμε στο Λονδίνο που είχε έρθει για μια δουλειά. Τότε ήμουν 22 ετών. Εγώ θαύμαζα το ανδρικό φύλο ως υπόσταση, γιατί ήθελα να μοιάσω σε έναν κούρο και το προσπαθώ ακόμη, αλλά δεν γίνεται», είπε χαρακτηρισιτκά.

Μιλώντας για εκείνη την περίοδο, περιέγραψε τον έντονο έρωτα που έζησαν: «Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολλή σημασία, με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία. Με υποχρέωσε να αγοράσω αυτόματο αυτοκίνητο για να μην έχω την έγνοια να αλλάζω ταχύτητες και να μην στερείται το χέρι μου, το οποίο κρατούσε πάντα».

Όπως έχει δηλώσει ξανά ο σχεδιαστής, ο γάμος τους κράτησε 9 χρόνια και πλέον οι δυο τους δεν διατηρούν επαφή. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη ζωή του.

