Ο Γιώργος Βάλλης στο Politisonline.com για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Το ανθρώπινο δυναμικό εγγυάται την επιτυχία της αποστολής»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ιδιαίτερα συγκινημένος και βαθύτατα υπερήφανος δηλώνει ο Ναυτικός και Πλοίαρχος Α’ Γιώργος Βάλλης, από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στα ελληνικά ύδατα και συγκεκριμένα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Γιώργος Βάλλης: Το μήνυμά του Πλοιάρχου Α’ για τη φραγάτα «Κίμων»

«Ως Ναυτικός και Πλοίαρχος Α’, η υποδοχή της φρεγάτας Κίμων στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας προκαλεί βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια. Πρόκειται για ένα πλοίο υψηλής τεχνολογίας, που ενσωματώνει σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες και αναβαθμίζει ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα την επανδρώσει αυτό που εγγυάται την επιχειρησιακή της αξία και την επιτυχία της αποστολής της.

Ως Πρόεδρος, χαιρετίζω την ένταξη της Κίμων στον ελληνικό στόλο ως μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την εθνική ασφάλεια και τη θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με σύγχρονες μονάδες αποτελεί επένδυση σταθερότητας, ειρήνης και αξιοπιστίας της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Εύχομαι καλές θάλασσες στο πλοίο και στο πλήρωμά του και δύναμη σε όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα από τη θάλασσα.

🇬🇷⚓️»

