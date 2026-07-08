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O Γιώργος Μαζωνάκης πιο αποκαλυπτικός από ποτέ: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαΐτειου»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από πολλά γεγονότα στην προσωπική του ζωή, σπάει τη «σιωπή» του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για όλα στον Τάσο Τρύφωνος, ο οποίος παρ’ ότι έριξε αυλαία στις αρχές Ιουνίου με το Τετ-α-Τετ στον Alpha Κύπρου, επιστρέφει εκτάκτως αυτή την Κυριακή με νέο επεισόδιο.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρεται στη διαμάχη με την οικογένειά του, τον ακούσιο εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του 2025, τις πρώτες σκέψεις που έκανε κατά την παραμονή του εκεί, καθώς και στην αγάπη του κόσμου, που όπως λέει, τον έσωσε.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώ σε άλλο σημείο περιγράφει: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δε θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω.

Η χαρά του Δρομοκαϊτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει. εντάξει, μια χαρά είμαστε, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια».

O Γιώργος Μαζωνάκης πιο αποκαλυπτικός από ποτέ

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου που ήμασταν μια γροθιά. Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα ότι θα συμβεί. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο», αναφέρει σε άλλο σημείο ο τραγουδιστής.

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