Γιώργος Μαζωνάκης: Εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στην υπόθεση εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, καθώς πολύ σύντομα, θα καταθέσει μηνύσεις σε βάρος προσώπων της οικογένειάς του.

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή Live News το μεσημέρι της Πέμπτης (11.09.2025), πως αύριο Παρασκευή θα κατατεθούν μηνύσεις για τις παράνομες πράξεις που έγιναν σε βάρος του και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιώργο Μερκουλίδη, ο τραγουρδιστής θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα μηνύσουμε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση που πήρε από αυτές τις ακραίες, παράνομες και άθλιες ενέργειες που έγιναν εις βάρος του. Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του», είπε ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει επεκταθεί στα όσα όσα συνέβησαν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο. Έκανε ορισμένες αινιγματικές αναρτήσεις και έδειξε ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω δημοσιότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, είχε αναφέρει πως παρότι η οικογένεια έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εισαγγελική εντολή, όταν πήγε ο ίδιος για το εξιτήριο του τραγουδιστή, συνάντησε τις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες πίεζαν τον θεράποντα γιατρό να μην υπογράψει για το εξιτήριο.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», ειχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μερκουλίδης.

Όπως είχε πει ο δικηγόρος του τραγουδιστή, πιστεύει πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω.