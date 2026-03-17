Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο elite Στίλερ διαιτητής στο Μπέτις-Παναθηναϊκός

Ο Τόμπιας Στίλερ, κατηγορίας elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη μεγάλη ρεβάνς ανάμεσα σε Μπέτις και Παναθηναϊκό την Πέμπτη στη Σεβίλλη (22:00) για τους «16» του Europa League.

Ο Γερμανός διαιτητής δεν έχει «σφυρίξει» ποτέ αγώνα του «τριφυλλιού», παρότι έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και συνολικά μετρά 9 ματς με τον Ολυμπιακό, 6 με την ΑΕΚ, 5 με τον ΠΑΟΚ και 3 με την Εθνική ομάδα.

Φέτος έχει διευθύνει δύο ματς Champions League, Σπόρτινγκ-Μπριζ (3-0) και Πάφος-Σλάβια Πράγας (4-1), αλλά και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (2-0) για το πρωτάθλημα.

Βοηθοί του την Πέμπτη θα είναι οι Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κρίστιαν Ντίνγκερτ, όλοι τους Γερμανοί.

