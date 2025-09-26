Το τατουάζ που είχε αφιερώσει στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, άλλαξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε μια κίνηση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ο οποίος είχε κάνει τατουάζ στο χέρι του το γράμμα «J», αρχικό του ονόματος της Ιωάννα Τούνη του, με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου δυόμιση χρόνια και απέκτησαν μαζί ένα παιδί, θέλησε να κάνει μια αλλαγή!

Όπως φάνηκε από ένα story που ανέβασε στο instagram το «J» μετατράπηκε σε «π», προς τιμήν του γιου τους, Πάρη, με τον ίδιο να φαίνεται πως πλέν έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν.

Aξίζει να σημειωθεί πως η Ιωάννα Τούνη πρόσφατα μοιράστηκε ένα video στο TikTok στο οποίο χόρευε, γράφοντας την ατάκα: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας», χωρίς να διευκρινίζει φυσικά εάν εννοούσε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.