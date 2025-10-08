Μία χειμαρρώδη συνέντευξη έδωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος στον Γρηγόρη Αρανούτογλου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι είχε περάσει από το μυαλό του η σκέψη να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο γνωστός μουσικός που είδε τη ζωή του να αλλάζει για πάντα το προηγούμενο Πάσχα, όταν μία κροτίδα εξερράγη στα χέρια του και έχασε 2,5 δάχτυλα ήταν καλεσμένος την Τρίτη (07.10.2025) στην εκπομπή «The 2 Night Show». Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε τόσο στο επίμαχο συμβάν όσο και σε άλλες δύσκολες στιγμές της ζωής του.

«Η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν 13 ετών στην πρωινή εκπομπή που έκανε ο Θανάσης Πάτρας. Με το που έπιασα το κλαρίνο στα χέρια μου, ήξερα ότι θα ασχοληθώ με αυτό, παρότι κανένας από την οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός.

Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα ασχοληθώ με το κλαρίνο, στεναχωρήθηκε, γιατί ήμουν η μοναδική του ελπίδα ότι θα μείνω στο χωριό και θα τον βοηθήσω στα αγροτικά. Έχω πάει πολλές φορές τσάμπα για να παίξω, έχω περάσει δύσκολα. Έχει τύχει να πληρώσω κιόλας για να παίξω. Υπήρχαν μέρες που δεν είχα να φάω και δεν ζητούσα από τον πατέρα μου, γιατί σεβόμουν τον κόπο του. Μετά τον κορονοϊό ξεκίνησα να πληρώνομαι καλά για τη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

«Νιώθω ένα παράπονο, γιατί τώρα καταλαβαίνω τι είχα καταφέρει και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί αυτό. Μέσα μου όμως νιώθω ότι θα ξαναπαίξω», πρόσθεσε με μεγάλη ειλικρίνεια.

«Μου λείπουν δύο δάχτυλα, είναι ακατόρθωτο να γίνει το χέρι μου όπως ήταν πριν, προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη πατέντα. Στα άνω άκρα είναι δύσκολη η περίπτωση. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι δουλειά θα κάνω, αν δεν καταφέρω να ξαναπαίξω….», δήλωσε στη συνέχεια ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ζω από θαύμα»

Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που έχει περάσει συνεχίστηκε και μάλιστα ο Άρης Μουγκοπέτρος περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη όταν πήρε στα χέρια του την κροτίδα, η οποία εξερράγη.

«Αυτό που έδωσε αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα σχεδόν 40 γραμμάρια μπαρούτι, αυτό το χρησιμοποιούν για να σπάσουν πέτρες. Ζω από θαύμα. Με στεναχωρεί όμως πολύ, όταν κάποιοι μου λένε “έλα ρε που δεν ήξερες;”. Είναι δυνατόν να ήξερα και να το έπαιρνα στο χέρι; Όταν μου έκανε νεύμα ο τραγουδιστής να πετάξω την κροτίδα, την κράτησα ψηλά για να μην χτυπήσει ο κόσμος που ήταν γύρω μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για πρώτη φορά για κάποιες φήμες που είχε κυκλοφορήσει σε βάρος του ότι ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τα όσα λέγοντας ψευδώς τον οδήγησαν σε ακραίες σκέψεις.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω… Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλεια μέσα μου, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που εξελίσσονται και ήθελα να μαθαίνω από αυτούς. Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”, υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου.

Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία “βρώμα” ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά, γινόταν συνεχώς χειρότερο. Πήγαινα σε οποιοδήποτε καφενείο και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ γνώριζαν πως δεν ισχύουν οι φήμες. Ξέρω ποιοι έβγαλαν αυτές τις φήμες και ήταν και στο κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ», αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Με αυτό που μου συνέβη μετά, ένιωσα μία “λύτρωση” ότι θα ξεχαστεί αυτή η ιστορία και θα ασχολούνται πια με τον τραυματισμό μου. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα;», σημείωσε ακόμα.

«Θέλω την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια», πρόσθεσε ο γνωστός μουσικός.