Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ προσφέρει σε δημοπρασία μέρος της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών

Ο λόρδος Άντριου Λόιντ Γουέμπερ πρόκειται να προσφέρει μέρος της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών σε δημοπρασία για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά μέσω της μουσικής παιδιά που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s ανακοίνωσε ότι η «αξιοσημείωτη» συλλογή περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chateau Margaux του 1900, το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 7.000 αγγλικές λίρες.

Ανέφερε ότι οι παρτίδες, οι οποίες φυλάσσονταν στο κελάρι του εξοχικού κτήματος του συνθέτη στο Χαμσάιρ, περιλαμβάνουν «μπουκάλια και μεγάλες φιάλες από τους πιο ονομαστούς αμπελώνες και τις καλύτερες σοδειές του περασμένου αιώνα».