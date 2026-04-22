Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ προσφέρει σε δημοπρασία μέρος της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο λόρδος Άντριου Λόιντ Γουέμπερ πρόκειται να προσφέρει μέρος της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών σε δημοπρασία για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά μέσω της μουσικής παιδιά που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s ανακοίνωσε ότι η «αξιοσημείωτη» συλλογή περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chateau Margaux του 1900, το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 7.000 αγγλικές λίρες.

Ανέφερε ότι οι παρτίδες, οι οποίες φυλάσσονταν στο κελάρι του εξοχικού κτήματος του συνθέτη στο Χαμσάιρ, περιλαμβάνουν «μπουκάλια και μεγάλες φιάλες από τους πιο ονομαστούς αμπελώνες και τις καλύτερες σοδειές του περασμένου αιώνα».

Ροή Ειδήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Βρετανία: Νόμος απαγορεύει την πώληση τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2008

0
Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» έγκριση από...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για το «happy end» στο «remake» των περσινών τελικών ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

0
Η... μοίρα, αλλά και η ικανότητα, έφεραν αντίπαλους ξανά...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΑΕΛ θέλει να… μπλέξει και την Κηφισιά

0
Η 3η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της...
LIFE & STYLE

Κέιτ Μίντλετον: Η αγκαλιά σε 88χρονο που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

0
Η Κέιτ Μίντλετον χάρισε μια ζεστή αγκαλιά σε έναν...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόκριση με beats… (Ν)Τι Τζέι

0
Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση...

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

