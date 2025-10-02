Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
18.8 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας η Φωτεινή Πιπιλή και το πράσινο τριφύλλι στο Στρασβούργο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αλέξης Τσίπρας : Στρασβούργο, πολιτική σκηνή ή… οικογενειακό τραπέζι… Η ανάρτηση της Φωτεινής Πιπιλή με τον Αλέξη Τσίπρα δίνει τροφή για κουβέντα πολύ πέρα από το μενού. «Επιτέλους! Βρήκαμε κάτι να μας ενώνει», γράφει με χιούμορ, ποζάροντας δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό σε μια χαλαρή στιγμή με ποτήρια, φαγητό και πολύ κέφι. Και το σχόλιο για το «ξένο γήπεδο», δηλαδή το Στρασβούργο, μόνο τυχαίο δεν είναι. Δείχνει πώς ακόμη και οι πιο αντίπαλες πολιτικές φωνές μπορούν να αφήσουν στην άκρη τις κομματικές τους ταυτότητες, όταν η συγκυρία το επιτρέπει.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη στους διαδρόμους της ελληνικής πολιτικής. Άλλοι τη διάβασαν ως μια δόση αυτοσαρκασμού και πολιτικής ωριμότητας, άλλοι ως πειστήριο πως το κλίμα «αιώνιας αντιπαράθεσης» που σερβίρεται στην Αθήνα μπορεί να σπάσει εύκολα μακριά από τα φώτα της Βουλής. Μένει, βέβαια, η ειρωνεία: στην Ελλάδα, ένα τέτοιο στιγμιότυπο θα είχε ήδη σηκώσει τσουνάμι εσωκομματικών καχυποψιών.

Στρασβούργο λοιπόν: εκεί που το πράσινο τριφύλλι της Πιπιλή και το χαμόγελο του Τσίπρα συναντήθηκαν σε μια φωτογραφία που απέδειξε πως η πολιτική μπορεί, έστω και στιγμιαία, να θυμίζει κάτι πιο ανθρώπινο από διαξιφισμούς και τηλεμαχίες.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τον γάμο του με μοντέλο από τη Νορβηγία: «Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ»

0
Άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο του με ένα μοντέλο...
LIFE & STYLE

Γιάννης Πουλόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή της η κόρη του τραγουδιστή για την πώληση του ξενοδοχείου του

0
Γιάννης Πουλόπουλος: Το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στα βόρεια...
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου – «Το 99,9% αυτών των περιστατικών δεν καταλήγουν έτσι»

0
Άρτα: Στο νοσοκομείο Άρτας άφησε την τελευταία της πνοή...
LIFE & STYLE

Μαζωνάκης: Η αγκαλιά με τον Δεληβοριά και η συνάντηση με τον Λιάγκα – «Έκλαιγε 5 λεπτά σαν μικρό παιδί»

0
Μαζωνάκης: Μια συνάντηση που περίμεναν με αγωνία οι θαυμαστές...
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Κραυγή» απόγνωσης από τον αστυνομικό που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο

0
Θεσσαλονίκη: Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group