Ντιαλό για Παναθηναϊκό: «Δεν ήταν αυτή η συμφωνία»

Newsroom
Ο Άλφα Ντιαλό σε δηλώσεις του στο Backdoor Podcast εξήγησε πως δεν πήγε κάτι στραβά μσ τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε στις ημέρες του στο Λαύριο.

Ο Άλφα Ντιαλό αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας της Μονακό μέχρι τον τελικό της EuroLeague και μίλησε στο Backdoor Podcast για την μπασκετική του σταδιοδρομία.

Ο παίκτης των Μονεγάσκων μίλησε για την χρονιά του στο Λαύριο, αλλά και για το τι συνέβη με τον Παναθηναϊκό, όπου υπέγραψε, αλλά δεν αγωνίστηκε ποτέ.

Για το Λαύριο: “Το Λαύριο είναι ένα κλαμπ με μοναδική οπαδική βάση, υποστηρίζουν πολύ την ομάδα. Με φρόντισαν έναν χρόνο που ήμουν εκεί, παίξαμε πολύ καλά και νομίζω ότι βοήθησε την καριέρα μου”.

Για τον Παναθηναϊκό: “Δε νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα νομίζω διετές συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής που με υπέγραψε έφυγε από την ομάδα και νομίζω ότι ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες. Νομίζω ότι ήθελαν να με δώσουν δανεικό ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν ήταν η συμφωνία, οπότε το τελειώσαμε. Όταν έφυγα με κάλεσε η Μονακό και πήγα εκεί”.

