Ντέμης Νικολαΐδης: Η εμφάνιση σε ραδιοφωνικό σταθμό 20 ημέρες μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Newsroom
Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, ο Ντέμης Νικολαΐδης εμφανίστηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ μετά την απώλεια της 41χρονης αγαπημένης του.

Ειδικότερα, η ραδιοφωνική παραγωγός ανέβασε selfie με τον Ντέμη Νικολαΐδη κι έγραψε χαρακτηριστικά: «Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου».

Η ανάρτηση της Μαρίας Ζαφειράτου

Σου θυμίζουμε, ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου. Το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ.

