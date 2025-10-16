Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Νταϊάν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ανακοίνωση στην οποία έκανε γνωστή την αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, εξέδωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η Κίτον, η κατάσταση της οποία τους τελευταίους μήνες είχε επιδεινωθεί ραγδαία, όπως έλεγαν φίλοι της, έχασε τη ζωή της αφού προσβλήθηκε από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου» αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας της διάσημης ηθοποιού που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο.

Με αφορμή, τέλος, την αγάπη, που όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είχε η Νταϊάν Κίτον στα ζώα και «τη σταθερή υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων», η οικογένειά της τονίζει πως «οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν μια υπέροχη και πολύ εκτιμητέα αφιέρωση στη μνήμη της»

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Συνελήφθη ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του – Επιτέθηκε σε πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού

0
Ο Λούκα Βιλντόζα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιταλίας,...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Σορτς – «Θα χρειαστούμε χρόνο για να δέσουμε με τον Ναν»

0
Παναθηναϊκός: Χρόνος θα χρειαστεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί αγωνιστική...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Έκανε θρίλερ το ματς με τη Βιλερμπάν στην πρώτη… παράσταση του Χολμς [βίντεο]

0
Έκανε τη… δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» Μπενίτεθ στο τριφύλλι – Ήρθε στην Αθήνα και υπογράφει

0
Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση του deal με...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το… αφεντικό τρελάθηκε – Ξέρανε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ο Αλλαφούζος με Τετέι-Παντελίδη

0
Παναθηναϊκός: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group