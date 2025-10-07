Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν μια 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο μετά τη χορήγηση φαρμάκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα. Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.