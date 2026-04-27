«Νήσος Σάμος»: «Κάποιοι το έκαναν επίτηδες» – Τι απαντά στο politisonline.com ο Γιώργος Βάλλης για το περιστατικό [βίντεο]

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (24/4) κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη στο πλοίο «Νήσος Σάμος».

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του πλοίο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και να εκτοξευθεί νερό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους άλλους επιβάτες.

Γιώργος Βάλλης: Τι απαντά για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ

Τη δική του απάντηση για τα αίτια της παρολίγον τραγωδίας έδωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών κ. Γιώργος Βάλλης.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή στο πλοίο «Νήσος Σάμος», το οποίο προκλήθηκε από επιπόλαιη ενέργεια που παρουσιάστηκε ως «αστείο», είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης και την πρόκληση αναστάτωσης και υλικών ζημιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αύξηση της θερμοκρασίας στον συγκεκριμένο χώρο οδήγησε στην ενεργοποίηση των sprinklers, καθώς το σύστημα λειτουργεί μέσω ειδικής αμπούλας, η οποία σπάει υπό συνθήκες υψηλής θερμότητας, απελευθερώνοντας το νερό στη ζώνη όπου ανιχνεύεται ο κίνδυνος.

Όπως προκύπτει και από το σχετικό οπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η αιφνίδια ενεργοποίηση του συστήματος, η έντονη ροή νερού και η αναστάτωση που επικράτησε στον χώρο, με επιβάτες να αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με σαφήνεια ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας δεν ενεργοποιούνται τυχαία, αλλά ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες κινδύνου. Οποιαδήποτε επιπόλαιη ή ανεύθυνη συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες και ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί με σαφήνεια ο βαθμός κινδύνου που προκλήθηκε για το πλοίο, τους επιβάτες και το πλήρωμα, καθώς και να καταγραφούν πλήρως οι ζημιές που υπέστησαν οι επιβάτες και το ίδιο το πλοίο. Παράλληλα, απαιτείται η πλήρης αποσαφήνιση των ενεργειών που έγιναν για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με τον κατάπλου του πλοίου, επιβάλλεται η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και η προώθηση των διαδικασιών για την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές προκύπτουν. Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η υπευθυνότητα όλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία επιβατών, πληρώματος, πλοίου και περιουσιών.»