Νίκος Πλακιάς για πόρισμα Τεμπών: «Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τοποθετήθηκε για το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σχετικά με τη φωτιά μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Νικος Πλακιάς ο οποίος στάθηκε και στην κατάθεση του παραιτηθέντα αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου.

«Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά» τόνισε, επίσης, ο Νίκος Πλακιάς.

Τέμπη – πόρισμα ΔΑΕΕ: Δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης

Παραδόθηκε σήμερα στον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά, που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

