Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
28.8 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Γκάλης: Alert για AI videos που τον δείχνουν σε αναπηρικό καροτσάκι – «Προσοχή, είναι απάτη»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο θρύλος του ελληνικού – και όχι μόνο – μπάσκετ Νίκος Γκάλης καταγγέλλει απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με «διαφημίσεις» που χρησιμοποιούν την μορφή του και καλεί τους χρήστες των social media να είναι «πολύ προσεκτικοί».

Ειδικότερα, ο Έλληνας Hall of Famer, μέσω ανάρτησής του τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο». Αιτία αποτέλεσαν παραποιημένα βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) που κυκλοφόρησαν στο tik tok και τα οποία τον έδειχναν σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας.

Ο «γκάνγκστερ» έσπευσε να υπογραμμίσει τη μη αυθεντικότητα των εν λόγω βίντεο και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται κατά καιρούς στα social media.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα» σχολίασε μέσω του λογαριασμού του στο facebook ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφημιστική εταιρεία «φάντασμα» «ματώνει» τον Έλληνα φορολογούμενο – Έτσι αρπάζει το δημόσιο χρήμα

0
Τις τελευταίες ώρες στα πηγαδάκια της δημοσιογραφίας συζητιέται μία...
LIFE & STYLE

Η Ελένη Χατζίδου απαντά στα σχόλια για τις διακοπές με την πεθερά της: «Δεν την κουβαλάω για babysitting»

0
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Ελένη Χατζίδου...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2025: Ποια η διάρκειά τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών

0
Θερινές εκπτώσεις 2025: Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει αν το πλήρες γάλα ή το χαμηλών λιπαρών είναι πιο υγιεινό για την καρδιά

0
Μια πολυετής μελέτη αποκάλυψε πόσο υγιεινό είναι το πλήρες...
LIFE & STYLE

Η σπάνια δήλωση της Τζένιφερ Άνιστον για το «ερωτικό τρίγωνο» με Πιτ και Τζολί

0
Η Τζένιφερ Άνιστον σπάνια αναφέρεται στο γνωστό «ερωτικό τρίγωνο»...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group