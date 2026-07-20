Νίκος Χαρδαλιάς: Προχωρά ο Ιλισσός – Αυτοψία από τον Περιφερειάρχη Αττικής

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των έργων στον Ιλισσό, τις αιτίες της καθυστέρησης και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παρείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μέσα από βίντεο που ανάρτησε από το εργοτάξιο.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για την έκτη προσωπική επίσκεψή του στο έργο, το οποίο χαρακτήρισε κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και την προστασία των κατοίκων από φαινόμενα που τους ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες.

«Κάθε μεγάλο έργο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Και οι πολίτες αξίζουν ξεκάθαρη και υπεύθυνη ενημέρωση», ανέφερε στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί υποχρέωσή του να παρουσιάζει με σαφήνεια την πραγματική εικόνα των εργασιών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής σημείωσε ότι το έργο βρισκόταν επί περίπου τέσσερις δεκαετίες στο στάδιο των εξαγγελιών και των αιτημάτων, χωρίς να προχωρά, λόγω της υψηλής τεχνικής δυσκολίας, των αχαρτογράφητων δικτύων κοινής ωφέλειας, των σύνθετων αδειοδοτήσεων και της ανάγκης συντονισμού πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και συνεργείων.

«Εμείς τολμήσαμε και δεν κρυφτήκαμε πίσω από δικαιολογίες. Δεν βάλαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Μπήκαμε μπροστά και είπαμε: τέλος η κοροϊδία, το έργο θα γίνει», τόνισε, αναφέροντας ότι η παρέμβαση αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής.

Γιατί καθυστέρησε το έργο

Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 12 μήνες. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι σήμερα καταγράφεται καθυστέρηση περίπου δύο μηνών, την οποία απέδωσε σε συγκεκριμένους διοικητικούς και τεχνικούς παράγοντες.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η μετάπτωση των πληρωμών των δημοσίων έργων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα προκάλεσε καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασμών. Ο ανάδοχος, μετά από περίπου 60 ημέρες καθυστέρησης στις πληρωμές, προχώρησε σε διακοπή εργασιών, ενώ απαιτήθηκε επιπλέον χρονικό διάστημα για την επίλυση του ζητήματος και την επανέναρξη του έργου.

Πρόσθετες δυσκολίες προέκυψαν από ζητήματα που σχετίζονταν με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, αναφορικά με την κατεδάφιση της παλιάς γέφυρας. Όπως είπε, το θέμα αντιμετωπίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Καθυστερήσεις καταγράφηκαν επίσης στις μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, αλλά και λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων και των έντονων καιρικών φαινομένων του χειμώνα.

Η πορεία των εργασιών

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Αττικής γνωστοποίησε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πασσάλωσης και εκσκαφών για την εκβάθυνση του Ιλισσού στο τμήμα βόρεια της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του δαπέδου στο συγκεκριμένο τμήμα.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στην οδική γέφυρα της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου κατασκευάζεται η πλάκα του καταστρώματος. Προχωρά επίσης η κατασκευή ξεχωριστής γέφυρας για τη διέλευση των δικτύων κοινής ωφέλειας, διαδικασία που, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Περιφέρειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία. Μετά την επαναλειτουργία της θα απομένουν εργασίες για την κατασκευή των πεζοδρομίων και την τοποθέτηση των μόνιμων στηθαίων ασφαλείας, χωρίς να απαιτηθεί νέα διακοπή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν η εκβάθυνση του ποταμού, η κατασκευή δαπέδων και πλευρικών τοιχίων νότια της Λεωφόρου Ποσειδώνος έως τη θάλασσα, καθώς και οι εργασίες για τη γέφυρα του αστικού περιπάτου και τη μεταλλική πεζογέφυρα στο ύψος των οδών Ισμήνης και Φλέβας.

Αιχμές κατά των επικριτών

Ο Περιφερειάρχης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απέναντι σε όσους κατηγορούν τη διοίκηση της Περιφέρειας για την καθυστέρηση, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» και «άθλιες προβλέψεις».

«Δεν κρυφτήκαμε πίσω από τις δυσκολίες του έργου. Βγήκαμε μπροστά και παλεύουμε κάθε ημέρα με τη γραφειοκρατία και τους μηχανισμούς. Και ναι, το τελειώνουμε. Με μικρή καθυστέρηση, για την οποία απολογούμαστε και ενημερώνουμε, αλλά το τελειώνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων για την υπομονή και την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το χρονοδιάγραμμα για το «ΑΕΝΑΟΝ»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς συνέδεσε την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον Ιλισσό με το μεγάλο έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ», για το οποίο ανακοίνωσε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο αναμένεται να υπογραφεί το φθινόπωρο.

Όπως ανέφερε, εντός του 2026 θα έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο, ενώ οι κύριες εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το πρώτο δίμηνο του 2027. Στόχος της Περιφέρειας είναι το έργο να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2029, δημιουργώντας έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο πρασίνου και αναψυχής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

«Συνεχίζουμε με συνέπεια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου που θα ενισχύσει την προστασία της περιοχής και θα συμβάλει σε μια πιο ασφαλή καθημερινότητα», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής.