Νίκος Αλιάγας: Οι φήμες για την έδρα διασποράς της ΝΔ και η απάντησή του

Σε δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρεται ότι ο Νίκος Αλιάγας είναι μια από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι της ΝΔ για βουλευτής διασποράς.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του διάσημου παρουσιαστή δήλωναν άγνοια για τα εν λόγω σενάρια λέγοντας ότι ο Νίκος Αλιάγας «δεν μίλησε με κανέναν και δεν φαίνεται να είναι σε φάση να ασχοληθεί με την πολιτική, αφού η πολιτική θέλει να αφιερωθείς εκατό τοις εκατό, αλλιώς δεν έχει νόημα».

Επεσήμαναν, μάλιστα, ότι εκτός από τις δημοσιογραφικές του υποχρεώσεις ο κ. Αλιάγας ετοιμάζει πυρετωδώς αυτό το διάστημα μια νέα έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο «Μεγάλες ηλικίες», από τις 8 Απριλίου 2026, στο Musée de l’Homme, στο Παρίσι. Είναι μια καλλιτεχνική αναζήτηση για τη σχέση μας με τα γηρατιά και για την ουσιώδη θέση που έχουν στη ζωή μας οι μεγαλύτεροι.