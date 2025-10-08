Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», ο σπουδαίος ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η αγαπημένη του σύζυγος, Χρυσούλα Διαβάτη.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το αυτοάνοσο νόσημα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που χτύπησε την ηθοποιό.

«Είμαι καλά, φορτωμένος πολύ, προβληματισμένος πολύ με αυτό που συνέβη στην Χρυσούλα, ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε να μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και στην τηλεόραση», εξομολογήθηκε ο κ. Τσακίρογλου.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη δυσκολία της κατάστασης, τονίζοντας ότι η επιστήμη δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη σύζυγό του, παρά τις προσπάθειες.

«Αυτά δεν σε ρωτάνε, κάποια στιγμή ανέλπιστα και απότομα συνέβη αυτό που της συνέβη. Η Χρυσούλα δεν είχε κάτι ώστε να προετοιμάσει την κατάσταση. Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν. Φαίνεται ότι η επιστήμη σε αυτά τα θέματα ακόμα δεν μπορεί να βοηθήσει».

Ο Νικήτας Τσακίρογλου παραδέχθηκε ότι η αλλαγή στην καθημερινότητά του είναι μεγάλη, καθώς όπως είπε, ήταν «καλομαθημένος» από τη σύζυγό του, η οποία αναλάμβανε τα πάντα.

«Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, την έχουμε στο σπίτι και έχουμε μια γυναίκα που την φροντίζει. Δεν ξέρω πολλά από τις δουλειές του σπιτιού, είμαι καλομαθημένος και από τη μητέρα μου και περισσότερο από τη Χρυσούλα που τα αναλάμβανε όλα. Τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να με φροντίσει. Μου λείπε η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο του, ο οποίος κρατάει πάνω από έξι δεκαετίες και αποτελεί πρότυπο για τον καλλιτεχνικό χώρο: «Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση, γιατί είχαμε κατανόηση και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον».