Νίκη παραμονής στην πρώτη θέση θέλει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Από την πρώτη θέση ρίχνεται στη «μάχη» της 36ης αγωνιστικής της Euroleague ο Ολυμπιακός και από την 7η ο Παναθηναϊκός… με τρεις στροφές ν’ απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και κοινό στόχο και των δύο από την αρχή της σεζόν, όχι μόνο να βρίσκονται στο φάιναλ φορ της Αθήνας και του Telekom Center Athens, αλλά και να κατακτήσουν το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την 3η του βαθμολογικού πίνακα Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (7/4, 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη 8η Μπαρτσελόνα την ίδια ημέρα στις 21:30. Μόνο νίκη βλέπουν στις ελληνο-ισπανικές «μάχες» τόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα όσο και αυτοί του Εργκίν Αταμάν. Κι αυτό γιατί η συνέχεια της «διαβολοβδομάδας» είναι ακόμη πιο δύσκολη, με τα περιθώρια για τη θέση που διεκδικούν (ιδανικά να παραμείνει πρώτος θέλει ο Ολυμπιακός, στην τετράδα ελπίζει ο Παναθηναϊκός) να στενεύουν. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (9/4), ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απέναντι στην 5η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (19:30), ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει Ισπανία για ν’ αντιμετωπίσει την 4η Βαλένθια (21:45).

Υπενθυμίζεται πως ανήμερα το Ορθόδοξο Πάσχα, στις 12 Απριλίου, η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ, στις 22:15 στο Βελιγράδι, σε εξ αναβολής αναμέτρηση, για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τρίτη, 7/4, 21:15)

Ένα ακόμη βήμα προς την κατάληψη της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο θα επιδιώξει να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15) για την 36η αγωνιστική της Euroleague. O Ολυμπιακός είναι πρώτος, έχοντας το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ, με ρεκόρ 23-12. Η «βασίλισσα» ακολουθεί 3η, με ρεκόρ 22-13. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού στη 2η αγωνιστική με +12 (89-77), κάτι που σημαίνει πως ιδανικά η ομάδα του Πειραιά θέλει και τη νίκη με +13 απέναντι στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο. Αν, όμως τη νικήσει, η ομάδα του Πειραιά θα βρεθεί στις 2 νίκες διαφορά με τους Ισπανούς και ουσιαστικά θα της αρκεί μία ακόμη νίκη, είτε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ την Πέμπτη, 9/4, είτε με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στις 16/4 για να είναι από πάνω της. Με τρεις νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα πρώτος. Αυτό κυνηγούν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα… και κλείνουν τ’ αυτιά τους στην… κατάρα που θέλει να μην έχει κατακτήσει ποτέ τον τίτλο της Euroleague η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στη Βιλερμπάν (82-74) στη Γαλλία για την 35η αγωνιστική και τώρα στόχο έχει μια δεύτερη διαδοχική στο σύνολο. Γιατί στην έδρα του μετρά εννέα σερί θετικά αποτελέσματα! Η Ρεάλ «αυτοκτόνησε» στη Βιτόρια, αφού γνώρισε την ήττα από την Μπασκόνια, με 98-96. Γι’ αυτό και ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η «βασίλισσα» έχει 5-12 εκτός έδρας αυτή τη σεζόν.

Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου) θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ενώ ο Κόρεϊ Τζόσεφ αποτελεί την ευχάριστη είδηση, αφού ο Καναδός γκαρντ συμμετέχει πλέον στις ομαδικές προπονήσεις. Ο Μπαρτζώκας θ’ αποφασίσει αν θα τον δηλώσει στη δωδεκάδα και αν θα τον χρησιμοποιήσει. «Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα αύριο κι αν θα παίξει. Γενικά είναι σε καλή κατάσταση, απλώς έχουμε μεγάλη αμφιβολία κι εμείς γιατί δεν κάνουμε καν προπόνση πέντε-πέντε για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά είναι υγιής, κάνει προπόνηση,» δήλωσε συγκεκριμένα στη Media Day ο Μπαρτζώκας για τον Γάλλο σέντερ. Πλην του Τζόουνς ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει άλλες απουσίες.

Ο Μουσταφά Φαλ δεν φαίνεται να παίρνει χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πέρυσι, σε ένα τόσο δύσκολο ματς όπως αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξάλλου, αυτό δήλωσε και ο Μπαρτζώκας.

Και με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι πρώτος ριμπάουντ αυτή τη σεζόν με 7,2 ριμπάουντ μέσο όρο, όλα τα βλέμματα στρέφονται σε αυτόν και τον «πύργο» της Ρεάλ Μαδρίτης Έντι Ταβάρες που μετρά 6,8 ριμπάουντ μέσο όρο. Ένα ακόμη «ζευγάρι» που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι η «μάχη» ανάμεσα σε δύο εξαιρετικούς φόργουορντ, τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ (23,5 πόντους μ.ο.) και τον Μάριο Χεζόνια (13,3 πόντους μ.ο.).

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 90,1 πόντους μέσο όρο, ενώ οι Ισπανοί 87,9 πόντους μ.ο. Η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ελαφρώς καλύτερη, καθώς οι παίκτες του Σκαριόλο δέχονται 82,9 πόντους, με αυτούς του Μπαρτζώκα να δέχονται 83,8 πόντους μ.ο. Ο Ολυμπιακός υπερτερεί των Μαδριλένων και σε ασίστ και κλεψίματα.

Τον αγώνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα διεθύνουν οι Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Τoμά Μπισουέλ