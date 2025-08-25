«Τίποτα δεν θα συμβεί αν δεν συναντηθούμε με τον Πούτιν», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Μαΐου μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος. Πιστός στη δική του αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις, επενδύει στην άμεση επαφή των ηγετών για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αμερικανική βάση στο Άνκορατζ, δεν έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντούσε και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί. Και ενώ διαβεβαίωνε τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα θα δεχόταν δύναμη ειρηνευτικής αποστολής στην Ουκρανία, η Ρωσία απαίτησε στη συνέχεια να συμμετέχει η ίδια, μπερδεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές.

Η ανάλυση των New York Times επισημαίνει τη σύγχυση: άλλοτε ο Τραμπ εμφανίζεται ως μεσολαβητής ικανός να αποσπάσει παραχωρήσεις, άλλοτε ως σύμμαχος του Κιέβου. Στα κοινωνικά δίκτυα, μάλιστα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν είχε «καμία πιθανότητα να νικήσει» χωρίς να μπορεί να πλήξει το ρωσικό έδαφος, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι της απαγόρευσε να «αντεπιτεθεί».

Υποσχέσεις που θυμίζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Στο Άνκορατζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη. Λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε ότι έχει αμφιβολίες, υποσχόμενος να «διαλέξει στρατόπεδο» ανάλογα με τα αποτελέσματα. Η τακτική αυτή θυμίζει, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, τη διπλωματία-σόου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν: πολλές χειραψίες και εντυπωσιακές εικόνες, αλλά κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Ίβο Ντάαλντερ, χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «αυτογκόλ»: ξεκίνησε με μια ενιαία δυτική θέση υπέρ της εκεχειρίας, αλλά την εγκατέλειψε χωρίς να αποσπάσει καμία παραχώρηση.

Ασφάλεια ή ασάφεια

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά με πιθανή συνδρομή της Γαλλίας, της Βρετανίας ή της Γερμανίας. Μια γραμμή που αντιφάσκει με προηγούμενες θέσεις του και εντείνει την ασάφεια για τη δέσμευση της Ουάσιγκτον.

Την ώρα που ο Μπάιντεν τόνιζε την παρανομία της ρωσικής εισβολής και συγκέντρωνε αποδείξεις για εγκλήματα πολέμου, ο Τραμπ αποδυνάμωσε αυτούς τους μηχανισμούς και έσπειρε αμφιβολίες για τις ευθύνες.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ουκρανοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Οι διαφορές ως προς τον ορισμό των «εγγυήσεων ασφαλείας» δείχνουν για ακόμη μια φορά την έλλειψη σαφήνειας στη στρατηγική των ΗΠΑ.