New York Post: Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν ήθελε να τον διαδεχθεί ο Μοτζταμπά γιατί είναι… γκέι – Πώς αντέδρασε ο Τραμπ όταν το έμαθε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έμεινε άναυδος όταν έμαθε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος — και ότι ο πατέρας του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φοβόταν ότι δεν ήταν κατάλληλος να κυβερνήσει την Ισλαμική Δημοκρατία για αυτόν τον λόγο.

Στο άκουσμα αυτού του ενδεχομένου, ο πρόερος των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την έκπληξή του και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post γέλασε δυνατά όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες αυτές.

Άλλοι που βρίσκονταν στην αίθουσα το βρήκαν επίσης «ξεκαρδιστικό» και συμμετείχαν στην αντίδραση του προέδρου, ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών «δεν έχει σταματήσει να γελάει γι’ αυτό εδώ και μέρες», είπε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με την ενημέρωση.

Ο συγκλονιστικός ισχυρισμός για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν περιγράφηκε στην εφημερίδα «The Post» από δύο αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και ένα τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο. Και οι τρεις πηγές αναφέρουν ότι ο ισχυρισμός, ο οποίος ακούγεται απίθανος, θεωρείται αξιόπιστος από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και δεν θεωρείται ψευδής πληροφορία με σκοπό να υπονομεύσει τον 56χρονο Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε στις 8 Μαρτίου ως ανώτατος ηγέτης αντικαθιστώντας τον πατέρα του που σκοτώθηκε σε επιδρομή την πρώτη μέρα του πολέμου.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι ο Μοτζταμπά, ο οποίος απέκτησε το παρατσούκλι «η δύναμη πίσω από τις ρόμπες» ενώ υπηρετούσε ως φύλακας του γηραιού πατέρα του, διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον παιδικό του δάσκαλο. Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι η σχέση ήταν με ένα άτομο που παλαιότερα εργαζόταν για την οικογένεια Χαμενεΐ.

Ο Μοτζταμπά, ο οποίος πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, έχει κάνει «επιθετικές» σεξουαλικές προτάσεις σε άνδρες που τον φροντίζουν, πιθανώς ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ισχυρών φαρμάκων, ανέφερε μία από τις πηγές της The Post.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν φωτογραφικές αποδείξεις για την υποτιθέμενη σεξουαλική έλξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ προς τους άνδρες, αλλά οι πηγές επέμειναν ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη, με μία από αυτές να αναφέρει ότι «προέρχεται από μία από τις πιο προστατευμένες πηγές που διαθέτει η κυβέρνηση». «Το γεγονός ότι το θέμα αυτό έφτασε στα ανώτατα κλιμάκια δείχνει ότι υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη σε αυτό», πρόσθεσε μια δεύτερη πηγή.

Ο φερόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός του Μοτζταμπά ήταν αντικείμενο φημών στο εσωτερικό του Ιράν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, όταν συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα με το ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή στον τότε πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, ο οποίος φέρονταν ως ο εκλεκτός του Αλί Χαμενεΐ για τη θέση του επόμενου ανώτατου ηγέτη, σύμφωνα με πηγές.

Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, «ήταν μια πληροφορία που κρατιόταν μυστική», ανέφερε ένας εμπιστευτικός πληροφοριοδότης. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απορρίψει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως «ελαφριά» και «απαράδεκτη» επιλογή για την ηγεσία του Ιράν. Ο νέος ανώτατος ηγέτης θεωρείται ευρέως ως κάποιος που δεν θα υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων που προκάλεσαν την Επιχείρηση «Επική οργή».

Ορισμένα στοιχεία της σεξουαλικής ζωής του Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και ενδέχεται να προσδίδουν αξιοπιστία στον ισχυρισμό. Ένα απόρρητο διπλωματικό τηλεγράφημα των ΗΠΑ του 2008, που δημοσιεύθηκε από το WikiLeaks, ανέφερε ότι ο Μοτζταμπά υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανικανότητα, αν και η αναφορά αυτή δεν προσδιόριζε την πιθανή αιτία της πάθησης.

Το αρχείο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι ο Μοτζταμπά παντρεύτηκε «σχετικά αργά» – γύρω στα 30 – «σύμφωνα με πληροφορίες λόγω ενός προβλήματος ανικανότητας που αντιμετωπίστηκε και τελικά επιλύθηκε κατά τη διάρκεια τριών παρατεταμένων επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα νοσοκομεία Wellington και Cromwell του Λονδίνου».

«Η οικογένεια του Μοτζταμπά περίμενε να αποκτήσει γρήγορα παιδιά, αλλά χρειάστηκε μια τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική θεραπεία. Μετά από διαμονή δύο μηνών, η σύζυγός του έμεινε έγκυος», ανέφερε το διαρρεύσαν αρχείο. Η σύζυγος του Μοτζταμπά, Ζάχρα, και ο έφηβος γιος του, Μοχάμαντ Μπαγκέρ, φέρονται να έχασαν τη ζωή τους στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του. Ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει έναν άλλο γιο και μια κόρη.

Η υπόθεση της ομοφυλοφιλίας αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του CBS News την Κυριακή (15/03), σύμφωνα με το οποίο ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν από το 1989, προτιμούσε έναν διαφορετικό διάδοχο, εν μέρει λόγω αδιευκρίνιστων «ζητημάτων» στην «προσωπική ζωή» του Μοτζτάμπα. «Ο πατέρας του και άλλοι υποψιάζονταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος και αυτό ήταν κάτι που διαδίδονταν για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την άνοδό του», εξήγησε μία από τις πηγές της The Post.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Ιράν, αν και η κυβέρνηση επιτρέπει τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, στις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι ομοφυλόφιλοι άνδρες πιέζονται να υποβληθούν για να αποφύγουν ποινικές κυρώσεις. Η σοδομία αποτελεί κακούργημα σε αυτή τη χώρα των 93 εκατομμυρίων κατοίκων, με ορισμένους ομοφυλόφιλους Ιρανούς να έχουν κρεμαστεί από γερανούς εργοταξίων ως προειδοποίηση προς τους άλλους.

«Στο Ιράν, δεν έχουμε ομοφυλόφιλους», ισχυρίστηκε το 2007 ο πρώην Ιρανός πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος του νεότερου Χαμενεΐ.

Μία από τις πηγές της The Post ανέφερε ότι, αν και γενικά θεωρείται απαράδεκτο να αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές προτιμήσεις ατόμων ενάντια στη θέλησή τους, υπάρχει μια σαφής περίπτωση υποκρισίας που δικαιολογεί κάτι τέτοιο έναντι του Μοτζταμπά.

«Αν υπήρχε ποτέ μια περίπτωση όπου θα ήταν αποδεκτό να αποκαλυφθεί η σεξουαλική ταυτότητα κάποιου, αυτή θα ήταν όταν πρόκειται για έναν ηγέτη μιας καταπιεστικής ισλαμικής θεοκρατίας που κρεμάει ομοφυλόφιλους από γερανούς», είπε αυτό το άτομο.