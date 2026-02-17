Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Νερό: Διπλό χαράτσι μετά από τις αυξήσεις της ΕΥΔΑΠ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο επιβαρύνσεων για τα λαϊκά νοικοκυριά και την αυτοδιοίκηση, σε μια συγκυρία όπου η ακρίβεια έχει ήδη διαβρώσει το διαθέσιμο εισόδημα. Από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο τιμολογιακό πλαίσιο για το νερό, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της εποπτείας της ΡΑΑΕΥ και προβλέπει αυξημένα πάγια και νέες χρεώσεις, κυρίως στην αποχέτευση.

Παρότι η χρέωση ανά κυβικό μέτρο για τα οικιακά τιμολόγια δεν εμφανίζει θεαματική μεταβολή, ο τελικός λογαριασμός μεγαλώνει. Η αύξηση των σταθερών χρεώσεων σημαίνει ότι ακόμη και με ίδια κατανάλωση, το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε οικογένεια θα είναι υψηλότερο. Σε μια περίοδο όπου ενέργεια, τρόφιμα και στέγαση απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, το νερό προστίθεται στον κατάλογο των βασικών αγαθών που ακριβαίνουν.

Οι Δήμοι στο στόχαστρο των αυξήσεων

Το βάρος δεν περιορίζεται στα νοικοκυριά. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε προηγούμενη ανάρτησή μας, οι αυξήσεις αφορούν και τα τιμολόγια που πληρώνουν οι Δήμοι για τη λειτουργία σχολείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινωνικών υπηρεσιών και δημοτικών κτιρίων. Η αναπροσαρμογή της τιμής για τις δημοτικές χρήσεις φτάνει σε ποσοστά που αγγίζουν το 30%, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ.

