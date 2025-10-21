Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Νέος Κόσμος: Αιματηρή συμπλοκή οδηγών φορτηγών μετά από τροχαίο – Τρεις τραυματίες

Νέος Κόσμος: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε οδηγούς φορτηγών μετά από τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο.

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) σε δρόμο του Νέου Κόσμου, σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη, όταν ένας απλός διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών φορτηγών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκήμε χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν ύστερα από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο και να επιτεθεί στους άλλους, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο προχώρησε στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.

